Правительство Германии разработало меры для помощи гражданам в условиях энергокризиса

3 Ноября 2022, 08:22

3 Ноября 2022, 08:22

Правительство Германии разработало меры для помощи гражданам в условиях энергокризиса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Члены федерального правительства Германии и главы 16 земель согласовали новые меры, направленные на ослабление давления на жителей страны в связи с ростом цен на энергоносители, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Среди мер правительства Германии – введение ежемесячного транспортного билета стоимостью 49 евро, который позволит пассажирам пользоваться общественным транспортом по низкой цене при передвижении на короткие и средние расстояния по всей стране. Летом в Германии вводили льготный проездной стоимостью 9 евро (около 4 100 тенге, прим. ред.). С ним граждане могли путешествовать по всей стране на поездах, метро и автобусах.

Лидеры правительства и регионов ФРГ также встретились, чтобы обсудить меры по снижению энергопотребления для помощи местным домохозяйствам в условиях энергокризиса с приближением зимних месяцев. Решено снизить стоимость газа и электроэнергии.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что цены на газ ограничат 12 центами за киловатт-час (около 57 тенге, прим. ред.), а на электроэнергию - 40 центами (около 188 тенге, прим. ред.).

Согласно плану ограничения стоимости газа, 25 тысяч крупных предприятий и почти 2 тысячи больниц и школ Германии получат скидку уже с 1 января следующего года. Домашним хозяйствам и небольшим фирмам, возможно, придется подождать до марта, пока ценовой предел вступит в силу.

Эти меры реализуют наряду с нормативными актами, которые предусматривают введение налогов на так называемую сверхприбыль производителей электроэнергии, извлекающих выгоду из текущей нестабильности рынка.

Еще одна мера, которая также была согласована - единовременная оплата счетов за газ в декабре для домашних хозяйств и малого бизнеса.

Ранее сообщалось, что энергетический кризис в Европе заставляет людей обращаться к более дешевым источникам отопления, чтобы согреться в холодную погоду. Статистическое агентство Германии сообщило, что цены на дрова и древесные гранулы (пеллеты), изготовленные из опилок, которые можно использовать для центрального отопления домов, выросли более чем на 85% в августе по сравнению с годом ранее.

Фото: AP Photo / Markus Schreiber







