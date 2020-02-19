Правительство Германии предложило ужесточить контроль за интернетом
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Правительство Германии в среду одобрило законопроект, ужесточающий контроль и ответственность за публикацию в интернете призывов к экстремистским действиям и разжиганию ненависти, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
«С принятием законодательного пакета сегодня мы будем противодействовать преступлениям на почве ненависти с большей силой, чем раньше», - говорится в письменном заявлении министра юстиции Кристины Ламбрехт, размещенном на сайте ведомства.
«В будущем каждый, кто угрожает или распространяет ненависть в интернете, будет преследоваться более жестко и эффективно», - отметила она.
Одной из главных мер в законопроекте является усилие давления на соцсети Facebook и Twitter, чтобы добиться быстрого удаления противоправного контента.
Также социальные сети должны будут сообщать о криминальных постах в федеральную полицию вместе с технической информацией о последней точке подключения к глобальной сети.
Прежде чем вступить в силу, законопроект должен пройти одобрение в обеих палатах парламента Германии.
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