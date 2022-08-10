10 Августа 2022 11:10

Правительство Франции разрешило АЭС сбрасывать неохлажденную воду в реки

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В Париже считают абсолютным приоритетом, чтобы атомные станции продолжали безостановочно производить электричество в контексте мирового энергетического кризиса. Об этом переадет МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Пяти расположенным в южной части страны АЭС разрешено сливать в реки воду, температура которой превышает норму, в связи с продожающейся уже второй месяц экстремальной жарой и засухой.

Членов природозащитной ассоциации в окситанском местечке Гольфеш это беспокоит, учитывая, что вода в местной реке Гаронее уже нагрелась до 28 градусов.

«Когда в реку сливается вода, температура которой превышает 30 градусов, содержание в ней кислорода значительно ниже. А рыбы, как и все мы, не могут без него обходиться», - говорит защитник окружающей среды Жан-Луи Дюпэн.

Пока исключение для АЭС действует до 11 сентября. В правительстве Франции объясняют «зеленый свет» тем, что предпочитают использовать энергию «мирного атома» летом, оставляя газ и другие виды про запас - на осень и зиму, которые грозят выдаться непростыми.

При этом в министерстве экологического перехода пообещали «тщательно отслеживать» ситуацию с флорой и фауной рек, в которые сливается вода с АЭС.









Фото: euronews.com