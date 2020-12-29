Правительство Франции может рассмотреть введение третьего локдауна

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с национальным советом здравоохранения, чтобы вновь рассмотреть вопрос об ужесточении карантинных мер, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее 15 декабря Франция ослабила ограничения, введенные во время второй волны коронавируса. При этом среднее число ежедневных случаев заражений инфекцией не упало ниже ключевого порога, установленного правительством Франции, - 5 тысяч человек в сутки.

Несмотря на то, что официально число новых случаев коронавируса существенно снизилось за рождественские праздники (28 декабря – 2 960 больных, по сравнению с 27 декабря – 8 822 и 26 декабря – 3 093 случаев), французские представители опасаются, что эти цифры пока не отражают реальную ситуацию.

Многие центры тестирования на COVID-19 были закрыты в праздничные дни, и снижение заболевания может быть просто связано с меньшим количеством людей, проходивших тестирование.

Во Франции по-прежнему действует строгий комендантский час с 8 вечера до 6 утра, единственное исключение было сделано вечером 23 декабря в канун Рождества.

В середине декабря были открыты непродовольственные магазины, а работа ресторанов и кафе была приостановлена. Культурные объекты, такие как кинотеатры и театры, по-прежнему остаются закрытыми.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил в воскресенье, что правительство не исключает третьего локдауна.

«Мы никогда не будем исключать меры, которые необходимы для защиты населения», - сказал О. Веран.

«Но это не значит, что мы приняли решение, мы наблюдаем за ситуацией час за часом», - уточнил министр.

Некоторые французские регионы, особенно расположенные на востоке страны, пострадали сильнее, чем другие, и французское правительство, которое, как ожидается, не сделает никаких новых заявлений о блокировке до Нового года, может принять решение ввести такие ограничения на региональном, а не на национальном уровне.

С начала пандемии во Франции было зарегистрировано более 63 000 летальных исходов случаев от COVID-19. Общее число случаев заболевания во Франции в настоящее время составляет 2 562 646 человек, что является пятым показателем в мире.