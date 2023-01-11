Правительство должно применять меры для недопущения необоснованного роста цен – Алихан Смаилов

11 Января 2023, 18:01

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мы должны применять всевозможные оперативные меры, чтобы не допускать необоснованного роста цен. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов по итогам расширенного заседания коллегии Министерства торговли и интеграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Говорили о том, что надо отказаться от сдерживания цен. Мы отчасти согласны в том смысле, что нельзя фиксировать цены, потому что это нерыночный подход. И мы отказались от того, чтобы использовать предельные цены, пороговые цены, поскольку считаем, что в исключительных случаях, когда угрожает национальной безопасности, экономической безопасности, такие меры принимать», - сказал Алихан Смаилов.

Премьер добавил, что на сегодня Правительство старается применять больше рыночные меры стимулирования.

«Это оборотная схема, это форвардные закупки, это установленная законом торговая маржа на социально значимые продукты питания, мониторить, чтобы не было необоснованного завышения цен. Это субсидирование, встречные обязательства – такие более рыночные приемы мы должны все равно использовать. Да, адресную помощь мы будем дальше предоставлять, будем ее увеличивать ежегодно. Мы должны сдерживать и применять всевозможные системные, оперативные меры, чтобы не допускать необоснованного роста цен», - отметил Алихан Смаилов.

Глава Кабмина подчеркнул, что зачастую необоснованный рост все же происходит.

«Некоторые недобросовестные предприниматели, особенно оптовые поставщики, уходя от налогообложения или чтобы заработать экстра-маржу и так далее, в общем, предпринимают различные меры. Вот, даже в случае с сахаром мы это видели - для того чтобы обогатиться, но в ущерб общим интересам. Мы не должны допускать этого», - заключил Алихан Смаилов.