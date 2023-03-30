Правительство должно минимизировать бюрократию - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости пересмотреть работу государственного аппарата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо пересмотреть работу государственного аппарата и модернизировать его. Иначе нам будет трудно достичь намеченной цели.

Правительство должно продолжить административные реформы и на должном уровне минимизировать бюрократию. Своевременное и качественное выполнение поручений государственными органами недостаточно. Необходимо выдвигать новые инициативы и предлагать идеи, обеспечивающие рост экономики. При оценке деятельности министров и акимов основное внимание уделяется их работе в этом направлении», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на пленарном заседании Мажилиса.

Также, по словам Президента, очень важной задачей является повышение доверия общества к государству.

«Общественность должна видеть, что власть готова к переменам. Одним словом, необходимо сформировать в действительности «слышащее государство». Необходимо максимально вовлечь граждан в управление страной и принятии решений», - считает Глава государства.

Ранее Президент заявил, что уже в этом году необходимо снизить уровень инфляции в два раза. Глава государства поручил в первую очередь контролировать цены на продовольственные товары.



