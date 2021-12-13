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«Правительство для граждан» получила премию ООН

13 Декабря 2021 15:31
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«Правительство для граждан» получила премию ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 13 декабря, в Дубае (ОАЭ) прошла церемония награждения ООН в сфере государственной службы. За вклад в развитие госслужбы по итогам 2020 года награду получила Госкорпорация «Правительство для граждан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации.

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Данную награду ежегодно вручает социально-экономический совет ООН за выдающиеся достижения в сфере государственной службы на всех уровнях. Впервые она была учреждена в 2003 году Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН (UNDESA) и курируется отделом государственных организаций и цифрового управления (DPIDG).

Премия ООН за вклад в развитие государственной службы присуждается за творческие достижения и вклад государственных учреждений в формирование более эффективной и оперативной системы государственного управления. Премия присуждается в таких категориях, как повышение транспарентности, подотчетности и оперативности государственных служб, совершенствование системы предоставления услуг, поощрение участия в принятии директивных решений с использованием инновационных механизмов, содействие обмену знаниями в области управления.

Госкорпорацию отметили за передовой опыт и инновации для предоставления инклюзивных и равноправных услуг для всех. Награду от организаторов в торжественной обстановке получил председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов.

« Нам очень приятно получить эту награду. Нашу работу в сфере предоставления госуслуг гражданам высоко оценили представители ООН. Нас отметили за создание комфортных и равноправных условий для всех категорий людей с помощью цифровой трансформации. Мы стараемся создавать нашим клиентам самые лучшие условия. Будем продолжать работать в этом направлении. Хочу поблагодарить каждого сотрудника Госкорпорации за тот вклад, который они вносят в развитие нашей сферы. Эта наш общий успех и признание «, - сказал Адил Кожихов .

Принять участие в соискании премии за вклад в развитие государственной службы может любая организация государств-членов ООН. С 2003 года награда была присуждена 250 инициативам в 82 странах мира.

Госкорпорация «Правительство для граждан» была номинирована в рамках совместного меморандума о сотрудничестве с Астанинским региональным хабом в сфере государственной службы.

Отметим, государственная корпорация «Правительство для граждан» была создана в 2016 году и стала Единым провайдером по предоставлению госуслуг гражданам.

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#ООН   #Цифровой Казахстан   #Правительство для граждан  
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