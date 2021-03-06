Правительство Бельгии определило дату возобновления работы гостиниц и ресторанов

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В пятницу в Бельгии состоялось заседание Консультативного совета по борьбе с пандемией коронавируса, где была принята стратегия ослабления карантинных мер, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Бельгия официально ослабляет некоторые меры по борьбе с коронавирусом и дает перспективу работы нескольким секторам», - заявил на пресс-конференции премьер-министр Александр Де Кроо.

Тем не менее, глава кабинета министров обозначил, что реализация послаблений станет возможной при условии, что эпидемиологическая ситуация в стране останется под контролем.

Так, с 8 марта бельгийцам разрешаются встречи на открытом воздухе до 10 человек. Похороны могут проходить в присутствии до 50 человек.

Для детей до 13 лет организуются мероприятия, в которых могут принять участие до 25 детей на открытом воздухе или максимум 10 детей в помещении.

С 15 марта студенты высших учебных заведений Бельгии снова могут лично посещать занятия в течение одного дня в неделю.

С апреля могут проводиться религиозные службы на открытом воздухе с участием до 50 человек, в масках и с соблюдением социальной дистанции.

Гостиничный сектор и рестораны европейской столицы смогут открыться только с 1 мая. Открытие будет проходить в строгих условиях, включая экспресс-тесты на коронавирус. Детали восстановления работы будут проработаны правительством в ближайший период.