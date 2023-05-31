Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Правительственную комиссию по решению проблем в Мангистауской области предложил создать мажилисмен

Автор:  
Шынар Хамитова
31 Мая 2023, 13:49
Правительственную комиссию по решению проблем в Мангистауской области предложил создать мажилисмен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилисмен Самат Мусабаев предложил создать Правительственную комиссию по социально-экономическим вопросам Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе прошлого года по поручению Главы государства создана Правительственная комиссия по урегулированию ситуации в Мангистауской области. Комиссия не смогла показать эффективную работу в регионе. Доказательством тому являются частые социальные протесты в области», - сказал депутат.

По словам Самата Мусабаева, на уровне Правительства должна быть создана специальная Правительственная комиссия по решению социально-экономических проблем региона.

«Правительственная комиссия должна учесть все вопросы, поднятые в Мангистауской области, принять соответствующие решения и добиться конкретных результатов», - добавил он.


Мажилис   Мангистауская область   Регионы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
Скончался Бердибек Сапарбаев
Скончался Бердибек Сапарбаев
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Где отдохнуть в Туркестанской области
Где отдохнуть в Туркестанской области
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
В Астане увеличили давление подачи воды
В Астане увеличили давление подачи воды