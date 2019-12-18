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вчера 00:14
Правительственная рабочая группа встретится с жителями Мангистауской области
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Правительственная рабочая группа во главе с заместителем Премьер-Министра РК Бердибеком Сапарбаевым 18-19 декабря посетит с рабочей поездкой Мангистаускую область, передает МИА «Казинформ».
В состав рабочей группы войдут руководители социального блока правительства: министерств образования и науки, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, культуры и спорта, информации и общественного развития, а также Федерации профсоюзов Казахстана, НПП «Атамекен» и Фонда социального медицинского страхования.
В городах Актау и Жанаозен члены рабочей группы встретятся с общественностью, трудовыми коллективами, работниками сферы здравоохранения и образования, молодежью, посетят ряд социальных и культурных объектов.
Основная цель поездки – информирование населения о реализации Правительством страны задач, обозначенных в Послании Президента народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».
Ранее представители правительственной рабочей группы встретились с жителями других регионов.
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