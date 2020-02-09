Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев провёл встречи с жителями сел Сортобе, Масанчи, Аухатты и Каракемер Кордайского района. В них также приняли участие вице-спикер Сената Парламента Бектас Бекназаров, аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов, заместитель председателя АНК Жансеит Туймебаев, депутат Мажилиса Бахытбек Смагул и другие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Жамбылской области.
На встрече с сельчанами члены правительственной комиссии обсудили вопросы соблюдения правопорядка, восстановления причинённого ущерба, объективного выяснения обстоятельств случившегося инцидента, дальнейших мер по сохранению единства и согласия, принятия мер по недопущения подобных конфликтов в будущем.
Также местных жителей интересовала судьба задержанных граждан.
«Граждане, которые не совершали противоправных действий, будут отпущены. Все, кто принимал участие в беспорядках, будут отвечать по закону. Сейчас работает следственно-оперативная группа, которая выяснит все обстоятельства», - заверил вице-премьер.
Жители призвали односельчан соблюдать спокойствие и порядок.
«Есть законы РК, есть правоохранительные органы - это нужно ставить во главу угла. Нужно объективно разобраться, что случилось и кто виноват. Мы не должны заниматься самосудом. Главное - сохранить мир, единство и согласие в обществе», - сказал один из жителей села.
Правительственная комиссия продолжает работу в Кордайском районе.
Фото primeminister.kz
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