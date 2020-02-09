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Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района

9 Февраля 2020 20:46
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Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев провёл встречи с жителями сел Сортобе, Масанчи, Аухатты и Каракемер Кордайского района. В них также приняли участие вице-спикер Сената Парламента Бектас Бекназаров, аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов, заместитель председателя АНК Жансеит Туймебаев, депутат Мажилиса Бахытбек Смагул и другие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Жамбылской области.

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На встрече с сельчанами члены правительственной комиссии обсудили вопросы соблюдения правопорядка, восстановления причинённого ущерба, объективного выяснения обстоятельств случившегося инцидента, дальнейших мер по сохранению единства и согласия, принятия мер по недопущения подобных конфликтов в будущем.


Также местных жителей интересовала судьба задержанных граждан.

«Граждане, которые не совершали противоправных действий, будут отпущены. Все, кто принимал участие в беспорядках, будут отвечать по закону. Сейчас работает следственно-оперативная группа, которая выяснит все обстоятельства», - заверил вице-премьер.

Жители призвали односельчан соблюдать спокойствие и порядок.

«Есть законы РК, есть правоохранительные органы - это нужно ставить во главу угла. Нужно объективно разобраться, что случилось и кто виноват. Мы не должны заниматься самосудом. Главное - сохранить мир, единство и согласие в обществе», - сказал один из жителей села.

Правительственная комиссия продолжает работу в Кордайском районе.


Фото primeminister.kz


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Ключевые слова: Правительство РК, Жамбылская область,
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