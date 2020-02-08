Правительственная комиссия прибыла в Кордайский район

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Президента РК Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе во главе с заместителем Премьер-министра РК Бердибеком Сапарбаевым прибыла в Жамбылскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В селе Кордай вице-премьер посетил больницу, пообщался с жителями, пострадавшими в ходе групповой драки. В медучреждения госпитализированы 12 человек, 20 человек находятся под наблюдением и готовятся к выписке. 5 пациентов переведены по линии санитарной авиации в город Алматы и 1 пациент в больницу г. Тараз. Всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Всего за медицинскую помощь обратилось 127 человек, из них после осмотра 84 человека отпущены домой.

В ходе беседы с аксакалами района Бердибек Сапарбаев спросил об основных причинах произошедшего конфликта.

«Причина - бытовой конфликт. Сейчас ситуация нормализовалась. Просим, чтобы все было по закону, в рамках правового поля», — обратился житель села Сортобе Арли Мусаров.

Вице-премьер подчеркнул, что для обеспечения стаильности в районе по поручению Главы государства специально прибыла Правительственная комиссия.

«Мы просим вас как аксакалов, имеющих авторитет в обществе, разъяснить жителям, что мы приехали для объективного выяснения обстоятельств. Виновные понесут наказание. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и иная помощь. Сейчас главный вопрос - обеспечение стабильности в регионе», — подчеркнул Б. Сапарбаев.

В Кордайском районе Правительственная комиссия ознакомится в текущей ситуацией в населенных пунктах Кордай, Масанчи, Аухатты, Сортобе, проведет ряд встреч с местными жителями, семьями погибших в ходе инцидента, навестит пострадавших, осмотрит жилые дома, социальные и коммерческие объекты.

Также на местах будут приняты оперативные меры по решению вопросов социально-экономического и гуманитарного характера. Совместно с акиматом области будет оказана помощь в организации похорон погибших, оценке ущерба и восстановлении пострадавшей собственности.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал 8 февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев. По информации МВД, восемь человек погибли и более 40 получили ранения в ходе конфликта. Глава Министерства информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в СЦК призвал не допускать распространения фейковой информации по событиям в Кордайском районе и не допускать призывов к насилию.