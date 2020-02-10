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Правительственная комиссия подготовит план восстановления разрушенных домов в Кордайском районе Жамбылской области

10 Февраля 2020 12:34
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Правительственная комиссия подготовит план восстановления разрушенных домов в Кордайском районе Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Откуда будут выделяться средства на восстановительные работы после трагических событий в Кордайском районе Жамылской области, рассказал первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Работает Правительственная комиссия под руководством заместителя Премьер-Министра Бердибека Сапарбаева. Она находится в Кордайском районе Жамбылской области. По завершению работы комиссии будут приняты соответствующие решения», - сказал Алихан Смаилов в интервью журналистам в кулуарах Мажилиса.

Министр финансов напомнил, что Глава государства поручил комиссии подготовить план по восстановлению всех разрушенных домов.

«Возможно (будет восстановлен) какой-то иной ущерб. Решение будет принято после того, как правительственная комиссия завершит свою работу. Средства, скорее всего, будут выделены из резерва, но это будет решено только после того ,как правительственная комиссия даст всю раскладку – какой ущерб и сколько», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Также, по его словам, средства будут выделены из местного бюджета. Глава Минфина добавил, что сумма ущерба пока неизвестна.


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Ключевые слова: Правительство РК, Жамбылская область, События в Кордае,
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Серик Сабеков

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