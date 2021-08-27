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Правительственная комиссия побывала на месте ЧС в Жамбылской области

27 Августа 2021 22:39
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Правительственная комиссия побывала на месте ЧС в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Место происшествия в Байзакском районе, где вчера произошло возгорание на складе боеприпасов инженерной базы РГк «Юг» посетила правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, созданная по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. Возглавляет ее вице-премьер Роман Скляр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

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Вице-премьер вместе с акимом Жамбылской области Бердибеком Сапарбаевым, министром обороны Нурланом Ермекбаевым, министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным, заместителем министра внутренних дел Муратом Баймукашевым, первым вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбеком Ускенбаевым, министром здравоохранения, вице-министрами труда и социальной защиты, индустрии и инфраструктурного развития осмотрел пострадавшие объекты и ознакомился с ходом работ по ликвидации последствий ЧС.

Также делегация навестила раненых военнослужащих и пожарных, получающих лечение в стационаре, а также встретилась с местными жителями.

Вице-премьер принял участие в заседании оперативного штаба и дал конкретные поручения ответственным лицам.

Стоит отметить, что перед комиссией была поставлена ​​задача оценить ущерб и устранить последствия пожара и взрывов, восстановить поврежденную инфраструктуру, а также оказать социальную поддержку и медицинскую помощь пострадавшим.

В настоящее время подсчитывается сумма ущерба, работает государственная экспертная группа. Всем пострадавшим будет оказана помощь.

В первую очередь будут восстановлены жилые и коммерческие объекты.Причину возгорания установит следственная группа.


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#Жамбылская область   #Правительство для граждан   #Взрывы в Жамбылской области  
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