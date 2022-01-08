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    17:11, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Правительственная комиссия по рассмотрению ситуации в Мангистауской области продолжит работу в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительственная комиссия по рассмотрению социально-экономической ситуации в Мангистауской области продолжит работу в городе Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    В ходе встречи с Общественным штабом и со всеми инициативными группами представители комиссии отметили, что в ходе конструктивного диалога основные поднимаемые вопросы были решены, и их реализация уже осуществляется Правительством Республики Казахстан.

    Кроме того, дальнейшая подготовка предложений по поэтапному решению различных социальных вопросов жителей региона находятся на постоянном контроле Президента Республики Казахстан и и.о. Премьер-Министра.

    Правительственная комиссия продолжит свою текущую деятельность в городе Нур-Султане и будет держать на особом контроле ход исполнения достигнутых договоренностей.

    Комиссия еще раз выразила благодарность всем жителям Мангистауской области и представителям инициативных групп за проявленное терпение и ответственность, а также за конструктивный подход в решении возникших вопросов.

    Вместе с тем, Комиссия призвала отнестись с пониманием и неукоснительно соблюдать все условия режима чрезвычайного положения в целях сохранения общественной стабильности и правопорядка в регионе.


    Теги:
    Правительство Правительство РК ЧП-2022 Мангистауская область
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