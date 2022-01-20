Правительственная комиссия ознакомилась с ходом работ по восстановлению Алматы и Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Правительственная комиссия под руководством первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра совершила рабочий визит в город Алматы и Алматинскую область с целью ознакомления с ходом восстановительных работ и возмещения ущерба, нанесенного в результате беспорядков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Аким города Алматы Б. Сагинтаев сообщил, что на сегодняшний день в городе транспортное сообщение и продовольственные предприятия работают в штатном режиме, ведутся интенсивные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры.

Ремонтно-восстановительным работам подлежат 27 городских зданий, из них 10 объектов государственного и частного имущества будет реконструировано за счет бюджетных средств. Оставшиеся 17 объектов имеют незначительный ущерб и будут восстановлены в рамках социальной ответственности бизнеса. В городе уже проведена расчистка 9 объектов усилиями 20 строительных компаний, привлечены порядка 800 человек и более 40 ед. спецтехники.

Также проводится работа по восстановлению камер видеонаблюдения. На данный момент из 587 поврежденных камер видеонаблюдения восстановлены 434 камер. Работы по восстановлению всех камер видеонаблюдения будут завершены 21 января текущего года.

Ремонтно-восстановительным работам подлежат 27 городских зданий, из них 10 объектов государственного и частного имущества будет реконструировано за счет бюджетных средств. Оставшиеся 17 объектов имеют незначительный ущерб и будут восстановлены в рамках социальной ответственности бизнеса. В городе уже проведена расчистка 9 объектов усилиями 20 строительных компаний, привлечены порядка 800 человек и более 40 ед. спецтехники.

Также проводится работа по восстановлению камер видеонаблюдения. На данный момент из 587 поврежденных камер видеонаблюдения восстановлены 434 камер. Работы по восстановлению всех камер видеонаблюдения будут завершены 21 января текущего года.

Также на базе общественной приемной Open Almaty создана горячая линия по вопросам возмещения ущерба представителям МСБ, пострадавшим от беспорядков.

В городе Талдыкоргане совместно с акимом Алматинской области К. Бозумбаевым комиссия ознакомилась с завершением ремонтных работ 2-х объектов культуры. Начато восстановление 5 зданий государственных органов. К работе привлечены более 400 человек и 14 ед. техники.

По данным НПП «Атамекен», в регионе пострадал 141 коммерческий объект. Более 120 организаций МСБ завершили работы по восстановлению и приступили к своей основной деятельности. Общая сумма ущерба по Алматинской области составила 16,1 млрд тг.

Р. Скляр дал поручение продолжить интенсивную работу по восстановлению и улучшению жизнедеятельности регионов.