Правительственная комиссия оценит ущерб от пожара и взрывов в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, произошедших 26 августа на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина РК.

В состав комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра вошли аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министры обороны Нурлан Ермекбаев, по чрезвычайным ситуациям – Юрий Ильин, заместитель министра внутренних дел Мурат Баймукашев, вице-министры труда и социальной защиты населения, здравоохранения, индустрии и инфраструктурного развития и других центральных государственных органов.

Перед комиссией поставлены задачи по оценке ущерба и ликвидации последствий пожара и взрывов, восстановлению поврежденной инфраструктуры, а также оказанию мер социальной поддержки пострадавшим.

Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи со взрывами в Жамбылской области и поручил создать междведомственную государственную комиссию.

26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов.

В результате взрывов, по данным на 15:04 27 августа, погибли 9 человек, в том числе сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры.

Хронологию событий в Жамбылской области на специальном брифинге представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Министром обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

К жителям Тараза и сел близ происшествия обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Для оказания информационной и психологической помощи населению в МЧС и ДЧС Жамбылской области открыта горячая линия телефоны МЧС – 33-32-89, 53-32-79, ДЧС – 8 (7262) 51-41-67, 51-37-75, +77788109109.