Правительственная группа встретилась с жителями Фёдоровского района Костанайской области

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Во время визита в Костанайскую область заместитель Премьер-Министра Бердибек Сапарбаев посетил Фёдоровский район Костанайской области. передаёт МИА «Казинформ».

В селе Чистый Чандак вице-премьер побывал в недавно открытом фельдшерско-акушерском пункте, осмотрел арендное жилье для молодых семей и встретился с трудовым коллективом ведущего сельскохозяйственного предприятия.

ТОО «Турар» занимается растениеводством и животноводством и является самым большим налогоплательщиком в Фёдоровском районе: только в 2018 году оно заплатило 118 млн налогов.

Бердибек Сапарбаев отметил, что правительственная рабочая группа прибыла в регион для того чтобы рассказать жителям области о ходе реализации основных задач, обозначенных в Послании Главы государства.

Вице-премьер поинтересовался условиями жизни на селе, обеспеченностью водой, теплом, наличием школ, медучреждений, размерами заработка на селе.

Один из комбайнеров предприятия рассказал, что за два месяца уборки заработал 1,6 млн тенге и продолжает работать и получать зарплату и в зимние месяцы. В их хозяйстве, заверил коллектив, работа есть все 12 месяцев в году. Плюс к этому заработку многие селяне еще и занимаются разведением домашнего скота, обеспечивают свои семьи мясом и молоком.

«Если добросовестно трудится, все у нас будет: и зарплата и благополучие», - сказал Б. Сапарбаев.

Свой благоустроенный четырехкомнатный арендный дом Бердибеку Сапарбаеву показала молодая семья Жандоса Кушекбаева. Парень работает зоотехником-селекционером в ТОО «Турар», которое построило для своих специалистов 15 добротных и просторных домов и продолжает стройку.

Как рассказал Жандос Кушекбаев, арендный дом был полностью обставлен мебелью, при этом арендная плата составляет всего 10 тысяч в месяц. А средняя зарплата в коллективе - 163 тысячи тенге. Такие условия Жандоса устраивают.

При посещении нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) заместителя Премьер-Министра проинформировали, что ФАП появился в рамках государственно-частного партнерства.

Инвестор вложил в его строительство основную сумму – 63 млн тенге. Сегодня сельский ФАП уже полностью укомплектован кадрами – в нем работают фельдшер и медсестры, имеются два автомобиля скорой помощи. И все это на 1365 человек прикрепленного населения. Работники ФАПа рассказали об основных показателях своей работы.

В районном Доме культуры правительственная рабочая группа встретилась с жителями района. Министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов разъяснил сельчанам новые подходы государственной поддержки многодетных и малообеспеченных семей, которые планируется ввести с 1 января 2020 года.

Помимо разъяснений, члены правительственной группы ответили на вопросы, которые касались поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, увеличения заработной платы участковых врачей и другие.

Подводя итоги встречи, вице-премьер Бердибек Сапарбаев отметил, что правительственная группа хотела своими глазами увидеть, как живут сельские жители и услышать, какие проблемы их волнуют.

« В вашем районе нет проблем со своевременной выплатой заработной платы, пособий, пенсий. Что касается решения социальных проблем – наличия в селах школ, медпунктов, клубов, обеспечения электричеством, водой, теплом, газом, их все сразу решить невозможно, но основные вопросы решены».

Б. Сапарбаев обратил внимание присутствующих на то, что каждый казахстанец имеет право воспользоваться поддержкой государства и работать, чтобы обеспечивать себя и свою семью.







