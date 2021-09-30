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    20:57, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Правительственная делегация РК по демаркации границы выразила соболезнования в связи с кончиной Вячеслава Гиззатова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководство и члены Правительственной делегации Республики Казахстан по демаркации государственной границы с сопредельными странами глубоко скорбят в связи со скоропостижной кончиной выдающегося казахстанского дипломата Гиззатова Вячеслава Хаменовича, передает МИА «Казинформ».

    Находясь у истоков переговоров по правовому статусу Каспийского моря, В.Х. Гиззатов внес неоценимый вклад в формирование позиции Казахстана для обеспечения национальных интересов при решении этого стратегического вопроса.

    С 2006 по 2019 годы В.Х. Гиззатов возглавлял Правительственную делегацию Республики Казахстан по демаркации государственной границы. Под его руководством успешно завершена демаркация границ нашей страны с Кыргызстаном и Туркменистаном.

    Покинув пост главы Правительственной делегации, Вячеслав Хаменович до последних дней жизни продолжал активное участие в её работе в качестве заместителя руководителя. Его серьезный дипломатический опыт и заслуженный авторитет среди партнеров в значительной степени способствовали высоким темпам демаркации и позитивной динамике переговоров.

    В.Х. Гиззатов пользовался большим уважением среди коллег, вырастил новое поколение казахстанских дипломатов, являясь для них мудрым наставником и эталоном настоящего патриота.

    С глубокой благодарностью за многолетнюю совместную работу и с чувством невосполнимой утраты выражаем искренние соболезнования семье и близким Вячеслава Хаменовича. Светлая память о Вячеславе Хаменовиче Гиззатове и его профессиональном наследии навсегда сохранится в истории казахстанской дипломатии, в сердцах его учеников и коллег.

    Руководитель Правительственной делегации Республики Казахстан в Совместных комиссиях

    по демаркации государственной границы с сопредельными странами

    З. Аманжолова


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