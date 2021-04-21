Правительства должны наращивать госинвестиции в цифровые навыки и инфраструктуру – директор МВФ

БОАО.КАЗИНФОРМ – Правительства должны наращивать государственные инвестиции в цифровые навыки и инфраструктуру для формирования рабочей силы XXI века. Об этом в ходе Боаоского азиатского форума-2021 заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МВФ перечислила три глобальных изменения, каждое из которых дает возможность «двигаться вперед к лучшему миру».

По ее словам, первое – переход от глубокой рецессии к восстановлению. «Согласно нашему прогнозу, глобальный рост составит 6% в этом году и 4,4% в 2022 году благодаря чрезвычайным вмешательствам со стороны правительств и перспективам расширения вакцинации», - отметила она.

Директор МВФ указала, что вторым важным изменением стало цифровая трансформация. Она сообщила, что среди экономик с крупнейшим сектором информационно-коммуникационных технологий по доле в валовом внутреннем продукте 13 из 30 ведущих стран относятся к развивающимся странам.

«Чтобы и дальше воспользоваться этой возможностью, правительства должны наращивать разумные государственные инвестиции, особенно в цифровые навыки и инфраструктуру, чтобы создать рабочую силу 21-го века», - подчеркнула К. Георгиева.

Третье крупное изменение, затрагивающее весь мир – это поворот к низкоуглеродному и устойчивому росту в ответ на изменение климата. По словам главы МВФ, сочетание стабильного роста цен на углеводороды с продвижением зеленой инфраструктуры поможет увеличить мировой ВВП в ближайшие 15 лет на 0,7% в год и создать миллионы рабочих мест.