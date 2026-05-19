Правила закупок для недропользователей изменят в Казахстане

Министерство энергетики Республики Казахстан вынесло на публичное обсуждение проект приказа о внесении изменений в правила приобретения товаров, работ и услуг недропользователями и их подрядчиками при разведке и добыче углеводородов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Изменения предлагается внести в приказ министра энергетики от 18 мая 2018 года № 196.

Как отмечается в пояснении к документу, проект разработан для приведения действующих правил в соответствие с новой Конституцией Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года, а также с положениями нового Налогового кодекса.

В частности, поправки связаны с ограничением налоговых вычетов по приобретениям у налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощённой декларации.

Также документ разработан во исполнение указа Президента о мерах по реализации новой Конституции и ряда поручений правительства.

В Министерстве энергетики считают, что принятие проекта позволит улучшить положение недропользователей и окажет поддержку национальной экономике.

Публичное обсуждение проекта продлится до 4 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что недропользователи направили 8,9 млрд тенге на научно-исследовательские работы в РК.