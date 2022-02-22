Правила выдачи иностранцам разрешения на проживание изменены в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра внутренних дел РК внесены изменения в правила выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В документе определен порядок оказания государственной услуги «Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК». Приказ вступает в силу с 4 марта 2022 года.
В документе отмечается, что временно пребывающим в РК лицам оформляется разрешение на временное проживание в республике на период, не превышающий срока действия национального паспорта иммигранта сроком до одного года.
В измененных правилах изложены заявление-анкета о выдаче разрешения на постоянное проживание; заключение о выдаче разрешения на постоянное жительство в РК или отказе в выдаче разрешения.
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