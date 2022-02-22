+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Правила выдачи иностранцам разрешения на проживание изменены в Казахстане

22 Февраля 2022 18:05
Поделиться:
Правила выдачи иностранцам разрешения на проживание изменены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра внутренних дел РК внесены изменения в правила выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Со снятием ограничений наблюдается рост зарубежных туристов в РК
Более 70 млн тенге вложили в финансовую пирамиду жители Карагандинской области Мошенники под видом органов ЧС присваивали деньги предпринимателей в Алматы 18 иностранцев находятся в СИЗО в связи с январскими событиями

В документе определен порядок оказания государственной услуги «Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК». Приказ вступает в силу с 4 марта 2022 года.

В документе отмечается, что временно пребывающим в РК лицам оформляется разрешение на временное проживание в республике на период, не превышающий срока действия национального паспорта иммигранта сроком до одного года.

В измененных правилах изложены заявление-анкета о выдаче разрешения на постоянное проживание; заключение о выдаче разрешения на постоянное жительство в РК или отказе в выдаче разрешения.




Подписывайтесь на наш канал:

#МИД РК   #МВД РК   #мигранты  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Со снятием ограничений наблюдается рост зарубежных туристов в РК
Более 70 млн тенге вложили в финансовую пирамиду жители Карагандинской области
Мошенники под видом органов ЧС присваивали деньги предпринимателей в Алматы
18 иностранцев находятся в СИЗО в связи с январскими событиями
Популярное
1 Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК
2 Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
3 Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
4 Прогноз по росту курса доллара к тенге дал эксперт
5 Разработаны критерии по мобильным переводам физлиц в Казахстане
6 Съемки о январских событиях напугали алматинцев: в акимате прокомментировали видео
Читайте также
Рассматриваются пути возможной эвакуации казахстанцев из Украины - Мухтар Тлеуберди
Официальная позиция Казахстана разрабатывается - Мухтар Тлеуберди о признании ДНР и ЛНР
Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК
Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
Прогноз по росту курса доллара к тенге дал эксперт
Разработаны критерии по мобильным переводам физлиц в Казахстане
Съемки о январских событиях напугали алматинцев: в акимате прокомментировали видео
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив