Правила выдачи иностранцам разрешения на проживание изменены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра внутренних дел РК внесены изменения в правила выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В документе определен порядок оказания государственной услуги «Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК». Приказ вступает в силу с 4 марта 2022 года.

В документе отмечается, что временно пребывающим в РК лицам оформляется разрешение на временное проживание в республике на период, не превышающий срока действия национального паспорта иммигранта сроком до одного года.

В измененных правилах изложены заявление-анкета о выдаче разрешения на постоянное проживание; заключение о выдаче разрешения на постоянное жительство в РК или отказе в выдаче разрешения.







