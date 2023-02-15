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Правила выдачи ИИН иностранцам изменились в Казахстане

15 Февраля 2023, 14:26
Правила выдачи ИИН иностранцам изменились в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК подписал приказ об изменениях в правила выдачи ИИН иностранцам, временно пребывающим в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Название государственной услуги дополняется словом «корректировка» и выглядит следующим образом: «Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан».

Согласно пункту 1 правил, услугу оказывают территориальные органы полиции через «Правительство для граждан» или через веб-портал «электронного правительства».

Для корректировки ИИН физическое лицо (или его законный представитель) обращается к услугодателю через Государственную корпорацию по месту пребывания путем подачи заявления с приложением документов.

Оператор МВД проверяет поступающие заявки на корректность, и в случае корректности заявки осуществляет процедуру формирования либо корректировки ИИН.

Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

- установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

- несоответствие услугополучателя данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям настоящих Правил;

- в случае выявлении у услугополучателя ранее зарегистрированного ИИН (за исключением случаев корректировки ИИН).

Приказ вступает в силу 25 февраля текущего года.


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