Правила ввоза товаров на период карантина в столицу разъяснили в акимате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будет осуществляться ввоз продовольствия и других товаров на период карантина в столицу, рассказал на брифинге руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана Ерлан Бекмырзаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поставкам товаров в город, сегодня в полночь, 22 марта, въезд и выезд из столицы будет ограничен, функционируют блокпосты. До нас доходит информация, что поставщики из наших соседних регионов, например, мяса и строительных материалов были неверно проинформированы. Запрета ввоза на продтовары нет. Хотели бы призвать всех поставщиков не верить слухам, а доверять только официальной информации», - сказал Ерлан Бекмырзаев.

Он также подчеркнул, что товары в город поступать будут. Машины с продовольственными товарами заезжают круглосуточно, а с непродовольственными - с 22:00 до 5 часов утра.

«Для этого создан «зеленый коридор», по которому грузовой транспорт с продуктами питания, товарами первой необходимости и непродовольственными товарами, такие как стройматериалы, можно завозить. При этом запрещается ввоз продовольственных товаров или другой продукции на легковых машинах, поэтому водителям и экспедиторам необходимы, в первую очередь, маски, документы, удостоверяющие личность, технический паспорт транспортного средства, а также сопроводительные документа на товар. На блокпостах будут проверяться документы и состояние здоровья водителей и экспедиторов. Транспорт доезжает до места назначения - выгружается и сразу выезжает, отклонение от маршрута не допускается. Каждый груз отслеживается в онлайн режиме», - пояснил Ерлан Бекмырзаев.