Правила ввоза автомобилей изменятся в Казахстане с декабря

Как отметили в КГД, в соответствии с пунктом 8 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», документами, удостоверяющими соответствие требованиям технического регламента при выпуске в обращение транспортных средств, оценка соответствия которых проводилась в форме одобрения типа, является одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

— При этом, согласно разъяснению Министерства промышленности и строительства РК, транспортные средства, с даты изготовления которых прошло менее 3-х лет и ввозимые на основании ОТТС, имеют право ввозить лица, указанные в ОТТС, оформленные с применением подпункта б) пункта 10 Правил ввоза на таможенную территорию ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия на таможенной территории ЕАЭС. В свою очередь, использование ОТТС допускается исключительно в случае, если декларантом такой продукции является лицо, указанное в ОТТС, — говорится в сообщении.