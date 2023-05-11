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Правила вместо запретов: как регулируются вейпы в соседнем Кыргызстане

Редактор:  
Артем Волков
11 Мая 2023, 14:00
Правила вместо запретов: как регулируются вейпы в соседнем Кыргызстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане максимально ужесточили ответственность за продажу вейпов подросткам, чтобы остановить «никотиновый бум» среди школьников. В то же время, для взрослых курильщиков стремятся сделать максимально доступными вейпы и системы нагревания табака путем снижения акцизов на бездымные продукты, передает МИА «Казинформ».

Председатель Центрального комитета по здравоохранению Жогорку Кенеша – парламента Кыргызской Республики Винера Раимбачаева отметила, что именно принцип снижения вреда, активно реализуемый развитыми государствами, взят за основу в ее стране. «На сегодня снижение вреда – очень актуальная тема в вопросе формирования более здорового образа жизни. Вопрос здесь состоит в том, насколько здоровую нацию мы получим в будущем. Нужны огромные усилия, чтобы сформировать тренд на здоровый образ жизни, и именно концепция снижения вреда обеспечивает здесь самый эффективный инструментарий», – подчеркнула она.

А как в Казахстане? Насколько известно, идея полностью запретить вейпы в стране, мотивируемая защитой здоровья подростков, изначально исходила от ряда специалистов Минздрава РК и некоторых парламентариев. Хотя в эффективности исполнения подобных запретов усомнились даже мажилисмены

«С 2021 года Министерство здравоохранения РК поднимает вопрос о запрете оборота вейпов. К сожалению, этот вопрос остается открытым. Кроме того, несмотря на то, что Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения запрещает размещать на прилавках табачные изделия, в том числе и электронные, предприниматели-торговцы не соблюдают закон. Это связано с тем, что в Приказе №22 Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 марта 2019 года «Об утверждении критериев оценки рисков и контрольного перечня на соответствие законодательству Республики Казахстан о рекламе табачных изделий, в том числе изделий для нагрева табака, кальянного табака, кальянной смеси, систем для нагревания табака» пункт о проверке соблюдения запрета на размещение и открытую выкладку электронных систем потребления и жидкостей для них не предусмотрен. В результате нет возможности проверить торговые места», – отметила мажилисмен Нургуль Тау.

Как показал мировой опыт, тотальные запреты не дают ничего, кроме роста черного рынка. Лучше было бы присмотреться к мировому опыту. К опыту ряда развитых стран, а также некоторых наших соседей, где исходят из того, что бездымные устройства предназначены не для детей и подростков, а для того, чтобы снизить вред здоровью взрослых курильщиков. Именно этот подход, известный как Концепция снижения вреда ВОЗ, реализуется во многих странах мира.

В Великобритании на сегодня один из самых низких в мире показателей доли курящего населения (ниже 12 % в 2022 году), потому что там выбрали политику стимулирования курящих жителей снижать вред собственному здоровью, переходя с сигарет на менее опасные продукты. В частности, сигареты в стране благодаря гибкой системе налогов стоят гораздо дороже, чем вейпы и системы бездымного нагрева табака. По словам эксперта в сфере наркотической и алкогольной политики Public Health England Дэвида Макинтоша, в 2023 году в Англии начали реализовать масштабную программу по переходу курильщиков от сигарет к вейпу и бездымному нагреваемому табаку. Многим курильщикам просто бесплатно раздают вейпы, чтобы они отказались от сигарет. «Вейпинг или бездымный нагреваемый табак менее вредны для здоровья курильщика и его окружения. При использовании электронных сигарет табак не сжигается, а значит, не образуются токсические химические вещества. И это самое большое преимущество вейпинга», – отметил Д. Макинтош.

Безусловно, вейпы и другие товары, содержащие никотин, не должны попадать в руки подростков. Казахстанские эксперты в сфере борьбы с курением едины во мнении, что правила реализации вейпов должны быть ужесточены. Все, что невозможно запретить, нужно регулировать эффективно и максимально строго. Именно по этому пути пошли в России, где недавно был принят отдельный закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

«Законопроект в Мажилисе (поправки к Кодексу о здоровье) касается важных вопросов медицинского страхования и налогообложения, и он не должен быть заложником очень спорной поправки о запрете электронных сигарет, – считает глава Ассоциации «Денсаулык», известный медик Бахыт Туменова. – В борьбе с вредными привычками нецелесообразно принуждать к чему-то или запрещать. Нужно направлять, информировать, вводить разумные ограничения и прививать стремление к здоровому образу жизни – вот лучший способ оздоровления нации. В борьбе с неинфекционными заболеваниями самым эффективным инструментом стала концепция снижения вреда, включающая переход людей на менее вредные продукты».


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