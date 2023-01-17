Правила въезда и пребывания иммигрантов изменили в Казахстане

17 Января 2023, 15:27

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Внесены изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, разрешенный срок пребывания иммигрантов в РК для иммигрантов, прибывших в стран в порядке, не требующем получения визы, заканчивается по истечении 30 календарных дней со дня пересечения Государственной границы РК, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода 180 календарных дней, если иной порядок не установлен соглашением РК с соответствующей стороной или Правительством РК.

Для граждан государств-членов Евразийского экономического союза срок пребывания – по истечении 90 календарных дней со дня пересечения Государственной границы Республики Казахстан, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Для иммигрантов, прибывших на основании визы на въезд в РК, – по истечении срока визы. Для граждан государств, с которыми у РК имеются ратифицированные международные договоры, определяющие иные сроки пребывания, – по истечении сроков, указанных в этих договорах. Для иммигрантов, оформивших разрешение на временное проживание, – по истечении срока действия данного разрешения.

Для иммигрантов, привлеченных к административной ответственности за ранее допущенные нарушения срока пребывания в Республике Казахстан, – по истечении пятнадцати календарных дней после вынесения решения о привлечении к административной ответственности.

Для иммигрантов, осужденных за совершение уголовного правонарушения, – по истечении 10 календарных дней после отбытия наказания или освобождения от наказания, за исключением случаев их выдворения на основании решения суда.

Для иммигрантов, постоянно проживавших в РК и оформивших документы на выезд из РК за границу на постоянное место жительства, – по истечении 30 календарных дней после оформления документов.

Для иммигрантов, которые в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке сообщили о совершении в отношении них деяний, признаваемых в соответствии с Уголовным кодексом РК тяжким или особо тяжким преступлением, – по истечении 30 календарных дней после рассмотрения заявления в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РК.

Для иммигрантов, осужденных по приговорам судов РК условно к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также условно-досрочно освобожденных, – по истечении 15 календарных дней после завершения срока назначенного наказания либо не отбытой части наказания.

Для иммигрантов, которые в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке признаны потерпевшими или свидетелями по уголовным делам о таких преступлениях, – срок пребывания продлевается на период, необходимый для расследования уголовного дела, но не более чем на 90 календарных дней.

В исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях социального, природного, техногенного характера и введении чрезвычайного положения в связи с реальной угрозой стихийного бедствия или крупномасштабной аварии (катастрофы), а также нарушениях графика работы транспорта) – срок пребывания продлевается на период, необходимый для организации выезда, но не более, чем на 30 календарных дней.

Учет иммигрантов, проживающих или работающих на арендованных у Республики Казахстан территориях, производится в информационной системе миграционной службы при выезде за пределы арендуемой территории на основании документов, удостоверяющих личность, и регистрации по месту жительства на арендуемой территории. Датой въезда в Республику Казахстан при этом является дата выезда за пределы арендуемой территории.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть с 27 января этого года.