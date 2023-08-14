Правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения изменены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба совместно с МВД провели мониторинг деятельности СпецЦОНов. Поводом для этого послужили уголовные дела в отношении преступной группы, которая на протяжении нескольких лет занималась незаконным оформлением транспортных средств, передает МИА «Казинформ».

В ходе антикоррупционного мониторинга были выявлены условия для нелегальной регистрации автомобилей и выдачи водительских удостоверений.

Незащищенность информсистем, недостаточная цифровизация процессов, несовершенство процедуры регистрации автотранспорта, правовые пробелы приема экзаменов, формальное обучение в автошколах – все эти факторы способствовали появлению незаконных посреднических услуг.

По результатам мониторинга, Агентство по противодействию коррупции направило 22 предложения в адрес уполномоченных государственных органов.

Больше половины рекомендаций на сегодня выполнены.

Так, МВД закрыло доступ к корректировке базы данных автотранспортных средств во всех своих территориальных подразделениях.

Кроме того, приказом министра внутренних дел в процедуру выдачи водительских удостоверений внедрены: обязательная биометрия экзаменуемых лиц, видеофиксация всего процесса тестирования, изменен регламент пересдачи экзаменов.

В пилотном режиме запущены новые информсистемы в СпецЦОНах и МВД. В них предусмотрены механизмы автоматической цифровой сверки данных автомобилей, оплаты обязательных платежей и сборов, штрафов, исключены возможности для любых корректировок.

Вместе с тем, работников СпецЦОНов предложено отнести к субъектам коррупционных правонарушений. Законопроект находится на рассмотрении в Парламенте РК.

Несмотря на предпринимаемые меры, в СпецЦОНах все еще могут находиться лица, предлагающие помощь в оформлении документов. Просим не обращаться к незаконным услугам «помогаек». А если вы столкнулись с подобными фактами, то незамедлительно сообщайте в Антикор по короткому номеру 1424.

Исключение коррупционных факторов в деятельности СпецЦОНов находится на контроле Антикоррупционной службы.