Правила съема: онлайн-ухажер обманул около 100 казахстанок

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - «Интернет-Казанова», «онлайн-ухажер» – такие прозвища получил мошенник из Павлодара. Мужчина ухитрился обмануть 92 девушек по всему Казахстану. Аферист заполучил разными способами 6 миллионов тенге, сообщает Polisia.kz.

В ход шли уговоры, обещания и жалостливые просьбы по WhatsApp и соцсетям. Делец создавал фейковые аккаунты и знакомился с представительницами прекрасного пола, входил в доверие, брал взаймы, а затем, якобы для возврата долга, просил отправить личную информацию. После этого брал онлайн-кредиты под чужими именами.

Центр по борьбе с киберпреступностью МВД Казахстана сообщает, что количество интернет-мошенничества растет кратно с каждым годом. Если в 2018 году было зарегистрировано 4000 подобных преступлений, то в 2019 – уже 8000, а за 5 месяцев текущего года их число перевалило уже за 4000. Для обмана граждан злоумышленники используют популярные социальные сети, мессенджеры, сайты объявлений и фейковые интернет-страницы. Каждый месяц по республике регистрируется более 800 уголовных дел, связанных с незаконным доступом к электронным данным.

«В то же время раскрытие и расследование данного вида правонарушений существенно отличается от «традиционных преступлений». Совершая мошеннические действия против граждан, злоумышленник чаще всего находится в другом регионе либо другой стране», – говорит начальник департамента криминальной полиции МВД РК Думан Таев.

Житель Костанайской области на протяжении года обманывал граждан в разных регионах республики, продавая несуществующие автозапчасти. Люди не обращались в полицию, так как ущерб был незначительный. Сотрудник выяснили, что мошенник сумел одурачить 20 человек. Несостоявшийся продавец был арестован.

Популярная схема аферистов – оформление онлайн-кредитов под чужими именами.

Задержана жительница города Нур-Султана, которая на сайтах объявлений предлагала услуги помощи в оформлении кредита. Войдя в доверие, она получала копии документов граждан, адреса и личную информацию, а затем брала онлайн-займы в микрокредитных организациях. Мошенница кредитовалась небольшими суммами, поэтому многие потерпевшие не обращались в полицию. В итоге была доказана причастность задержанной к серии из 29 таких преступлений, в ее отношении избрана мера пресечения «арест».

МВД предупреждает граждан быть острожными с покупкой товаров на сайтах объявлений. Мошенники привлекают своих жертв невысокой ценой, распродажей, акциями. Получив предоплату путем перевода денег на электронный кошелек или карту, они отключают телефон и не выходят на связь. По другой схеме, мошенник сам звонит по объявлению и предлагает жертве принять задаток за товар. Для перечисления просит сообщить номер карты. Через некоторое время он вновь звонит и просит сообщить SMS-код, поступивший на телефон, который якобы нужен для перечисления денег. Код необходим мошенникам для подключения интернет-банкинга.

Бывает так, что на сотовые телефоны граждан звонят так называемые «представители банка» и сообщают о несанкционированном переводе с карточки клиента. Для блокирования операции предлагается уточнить данные пластиковой карты указанные на обратной стороне (CVV-код). В дальнейшем переданные данные о карте используются для проведения денежных переводов со счета пользователя. Через банкинг преступники получают доступ к депозитам своих жертв.

Есть случаи, когда преступники размещают ложные объявления о продаже квартиры, автомашины, указывая низкую стоимость. Обычно покупатель не дозванивается на номер и начинает переписку по мессенджеру. Мошенник поясняет, что находится в другом городе либо за рубежом. В качестве гарантии наличия денег просит открыть счет в международной платежной системе (Unistream, Western Union и т.д.) на себя или родственника и перечислить туда согласованную сумму. Будучи уверенными в том, что никто без ведома владельца счета не сможет снять деньги, доверчивые покупатели переводят средства и отправляют мошеннику фото чека. Уловка состоит в том, что преступник с чеком получает номер платежа, а деньги снимает в другой стране по поддельным документам на имя владельца счета.

Начальник департамента криминальной полиции Думан Таев обращает внимание, что от рук мошенников могут пострадать родственники нуждающихся либо тяжелобольных людей. Посредством социальных сетей они осуществляют сборы денежных средств на лечение. От лица якобы «волонтеров» предлагают денежную помощь, собранную по объявлению потерпевших. Для перечисления денежных средств просят передать им реквизиты счетов либо заполнить анкету с указанием персональных данных. После получения необходимой информации, карточные счета опустошаются.

Для противодействия интернет-мошенничества МВД РК принимает организационно профилактические меры. За 5 месяцев текущего года раскрыто 890 уголовных дел. Привлечено к ответственности 390 лиц.

Министерство внутренних дел напоминает! Жертвой мошенника может стать любой, если не соблюдать элементарные меры предосторожности:

- регулярно производите смену паролей к своим аккаунтам и личным счетам, пароли должны быть сложными;

- подключите все системы безопасности, которые существуют в платежных системах: смс подтверждения, контроль IP-адреса, 3D-secure и т. д.;

- помните, что банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов;

- для того, чтобы снять деньги с пластиковой карты, достаточно узнать номер карты и CVV (последние три цифры с обратной стороны карты), поэтому не рекомендуется оставлять карту без присмотра или передавать свои личные данные;

- полезно подключить карту к услуге мобильного банка;

- проверяйте движения денег на вашем карточном счете;

- если речь идет об интернет-магазине, то насторожить должно отсутствие отзывов, информации в интернете, заниженные цены.