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Правила регистрации иностранных автомобилей в РК разъяснили актюбинцам
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Полицейские разъяснили актюбинцам ряд изменений в законодательстве, а также рассказали о том, как правильно зарегистрировать автотранспорт, завезенный из-за рубежа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
За первую половину дня в приемные обратилось более 230 граждан, 80% которых волновал вопрос регистрации транспортных средств привезенных с других стран, на которые были даны разъяснения.
«Сейчас мы проводим разъяснительную работу с владельцами таких автомашин на разных площадках таких как «Приемная на дорогах» и на личных приемах. Согласно статьи 63 закона «О дорожном движении» от 2014 года все автомобили должны быть зарегистрированы в РК в течении 10 дней», - сказал заместитель начальника департамента полиции Актюбинской области полковник полиции Канат Алиев.
Также в ходе проведения акции был проведен онлайн-прием в социальных сетях на официальной странице ДП Актюбинской области «Policeaktobe».
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