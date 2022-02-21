Правила регистрации для ищущих работу лиц изменились в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане изменились правила регистрации лиц, ищущих работу. В частности в приказе прописаны правила регистрации лиц, ищущих работу посредством Электронной биржи труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Изменения и дополнения внесены в приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 июня 2016 года № 576 «Об утверждении формы индивидуальной карты занятости и правила ее ведения» и приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 19 июня 2018 года № 259 «Об утверждении Правил регистрации лиц, ищущих работу, безработных и осуществления трудового посредничества, оказываемого центрами занятости населения».

В приказе министра здравоохранения и социального развития в правилах ведения индивидуальной карты занятости, утвержденной указанных приказом: подпункт 9) пункта 2 излагается в следующей редакции:

лицо, ищущее работу - лицо, не имеющее работы и (или) заработка (дохода), ищущее подходящую работу, при обращении за содействием в трудоустройстве регистрируется в качестве лица, ищущего работу, в Центре по месту жительства, через веб-портал «электронного правительства», Государственную корпорацию либо через государственный информационный портал «Электронная биржа труда».

В приказе прописаны правила регистрации лиц, ищущих работу, посредством информационного портала «Электронная биржа труда»:

1.Соискатель регистрируется в качестве лица, ищущего работу, посредством информационного портала «Электронная биржа труда» при наличии электронной цифровой подписи.

2.В «личном кабинете» на информационном портале «Электронная биржа труда» соискатель выбирает центр занятости, соответствующий его месту жительства.

3.На основе индивидуального идентификационного номера, внесенного соискателем, на информационном портале «Электронная биржа труда» формируется запрос в информационные системы государственных органов и (или) организаций для получения персональной информации о соискателе.

4.В «личном кабинете» на информационном портале «Электронная биржа труда» соискатель заполняет заявку на получение государственной услуги регистрации в качестве лица ищущего работу с указанием персональных данных. Затем автоматически осуществляется регистрация соискателя в качестве лица, ищущего работу.

5.Информация о регистрации в качестве лица, ищущего работу, поступает в АИС «Рынок труда» в центр занятости по месту жительства соискателя. В АИС «Рынок труда» автоматически формируется индивидуальная карта занятости лица, ищущего работу.

6. «Электронная биржа труда» направляет лицу, ищущему работу, оповещение о регистрации в качестве лица, ищущего работу, в «личный кабинет» на информационном портале «Электронная биржа труда», а также посредством передачи оповещения на абонентское устройство сотовой связи. Затем в течение двух рабочих дней со дня регистрации лица, ищущего работу, автоматически подбирает вакансии в соответствии с параграфом 4 главы 5 настоящих правил.

7.Лицо, ищущее работу, откликается на вакансии, полученные через информационный портал «Электронная биржа труда» и центра занятости. Лицо, ищущее работу, уведомляет центр занятости населения, а проживающее в сельском населенном пункте – акима поселка, села, сельского округа о согласии или отказе от предложенной подходящей работы посредством информационно-коммуникационных технологий и (или) абонентского устройства сотовой связи.

Если информационным порталом «Электронная биржа труда» или центром занятости по истечении периода, указанного в пункте 30-8 настоящих правил, не подобрана подходящая работа, или лицо, ищущее работу, отказалось от предложенной работы, то лицо, ищущее работу, автоматически регистрируется в качестве безработного.

Если безработный является участником системы обязательного социального страхования в «личном кабинете» на информационном портале «Электронная биржа труда» безработный заполняет заявку и номер банковского счета для получения социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования.

Порядок осуществления трудового посредничества через информационный портал «Электронная биржа труда»:

1.Информация о вакансиях поступает в «личный кабинет» лица, ищущего работу, или безработного на государственном информационном портале «Электронная биржа труда».

2.Государственный информационный портал «Электронная биржа труда» направляет уведомление лицу, ищущему работу, или безработному о назначении собеседований работодателем посредством информационно-коммуникационных технологий и (или) абонентского устройства сотовой связи.