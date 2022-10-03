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Правила публикации агитационных материалов кандидатов в Президенты РК напомнили СМИ

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
3 Октября 2022, 15:25
Правила публикации агитационных материалов кандидатов в Президенты РК напомнили СМИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан опубликовала информационное сообщение для СМИ о предоставлении эфирного времени и печатной площади кандидатам в Президенты, передает МИА «Казинформ».

Для публикации агитационных материалов кандидатов в Президенты средства массовой информации не позднее 16 октября 2022 года должны опубликовать, а также представить в Центральную избирательную комиссию сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади (п. 3 ст. 28 Конституционного закона РК «О выборах в РК»).

Вместе с тем, в соответствии с частью 5 статьи 112 КоАП опубликование или выпуск в эфир агитационных материалов кандидатов в Президенты средством массовой информации, которое не позднее пяти дней до начала проведения предвыборной агитации не объявило и не опубликовало, а также не представило в Центральную избирательную комиссию сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади, влечет штраф на должностных лиц в размере тридцати, на юридических лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.


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