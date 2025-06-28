Правила пропуска автомобилей через границу изменят в Казахстане

Основные положения поправок включают

введение ответственности пользователей за недостоверные данные и неиспользование брони посредством блокировки учетных записей и механизма гарантийного обеспечения;

закрепление за местными исполнительными органами обязанности по созданию зон ожидания вблизи пунктов пропуска;

разграничение внеочередного и ускоренного порядка пропуска с введением отдельного платного режима для ускоренного прохождения;

создание отдельного слота для приоритетных категорий грузов (животные, скоропортящиеся, опасные);

уточнение технических механизмов фотофиксации, идентификации, взаимодействия с государственными базами данных (в т. ч. VIN и страховка);

установление ограничений на многократное бронирование и расширение возможностей переноса времени брони при сохранении прозрачности и управляемости процесса.

Проект разработан с учётом правоприменительной практики, обращений перевозчиков и положений действующего законодательства.

Отмечается, что изменения должны оказать положительное влияние на повышение прозрачности и управляемости процессов пропуска транспортных средств через границу, обеспечить дисциплинированное использование электронной очереди, а также создают условия для справедливого доступа всех участников внешнеэкономической деятельности.

Документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного осуждения до 14 июля.







