Правила пропуска автомобилей через границу изменят в Казахстане
Министерство финансов внесло изменения в Правила пропуска через Государственную границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, в том числе с использованием системы электронной очереди на платной основе, передает корреспондент агентства Kazinform.
Основные положения поправок включают
- введение ответственности пользователей за недостоверные данные и неиспользование брони посредством блокировки учетных записей и механизма гарантийного обеспечения;
- закрепление за местными исполнительными органами обязанности по созданию зон ожидания вблизи пунктов пропуска;
- разграничение внеочередного и ускоренного порядка пропуска с введением отдельного платного режима для ускоренного прохождения;
- создание отдельного слота для приоритетных категорий грузов (животные, скоропортящиеся, опасные);
- уточнение технических механизмов фотофиксации, идентификации, взаимодействия с государственными базами данных (в т. ч. VIN и страховка);
- установление ограничений на многократное бронирование и расширение возможностей переноса времени брони при сохранении прозрачности и управляемости процесса.
Проект разработан с учётом правоприменительной практики, обращений перевозчиков и положений действующего законодательства.
Отмечается, что изменения должны оказать положительное влияние на повышение прозрачности и управляемости процессов пропуска транспортных средств через границу, обеспечить дисциплинированное использование электронной очереди, а также создают условия для справедливого доступа всех участников внешнеэкономической деятельности.
Документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного осуждения до 14 июля.