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    21:18, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Правила пропуска автомобилей через границу изменят в Казахстане

    Министерство финансов внесло изменения в Правила пропуска через Государственную границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, в том числе с использованием системы электронной очереди на платной основе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    казахстанско-китайская граница МЦПС «Хоргос»
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Основные положения поправок включают

    • введение ответственности пользователей за недостоверные данные и неиспользование брони посредством блокировки учетных записей и механизма гарантийного обеспечения;
    • закрепление за местными исполнительными органами обязанности по созданию зон ожидания вблизи пунктов пропуска;
    • разграничение внеочередного и ускоренного порядка пропуска с введением отдельного платного режима для ускоренного прохождения;
    • создание отдельного слота для приоритетных категорий грузов (животные, скоропортящиеся, опасные);
    • уточнение технических механизмов фотофиксации, идентификации, взаимодействия с государственными базами данных (в т. ч. VIN и страховка);
    • установление ограничений на многократное бронирование и расширение возможностей переноса времени брони при сохранении прозрачности и управляемости процесса.

    Проект разработан с учётом правоприменительной практики, обращений перевозчиков и положений действующего законодательства.

    Отмечается, что изменения должны оказать положительное влияние на повышение прозрачности и управляемости процессов пропуска транспортных средств через границу, обеспечить дисциплинированное использование электронной очереди, а также создают условия для справедливого доступа всех участников внешнеэкономической деятельности.

    Документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного осуждения до 14 июля.




    Теги:
    Транспорт Граница
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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