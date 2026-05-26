Правила проектирования на охраняемых территориях изменили в Казахстане

Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан приказом от 19 мая 2026 года внес изменения в Правила разработки проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований по созданию и расширению особо охраняемых природных территорий, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно обновленным нормам, проект технико-экономического обоснования по созданию или расширению особо охраняемой природной территории теперь включает детализированный раздел по планировке инфраструктуры и генеральному плану развития.

Документ предусматривает обязательное определение мест размещения объектов туристского и рекреационного назначения. Речь идет о визит-центрах, туристских маршрутах и тропах, смотровых площадках, бивачных полянах, стоянках для транспорта, включая зоны с электрозарядными станциями при наличии доступа к электрическим сетям.

Также в план могут быть включены кемпинги, палаточные лагеря, гостиницы, мотели, туристские базы, объекты общественного питания, торговли и иные объекты культурно-бытового назначения. Кроме того, допускается размещение контрольно-пропускных пунктов, аншлагов, а также элементов инженерной инфраструктуры — трубопроводов, линий электропередачи и связи, дорог.

При планировании инфраструктуры особое внимание должно уделяться экологическим требованиям, функциональному зонированию территории, допустимым рекреационным нагрузкам и пропускной способности, а также принципам эстетичности, долговечности, экономичности и безопасности для туристов и окружающей среды.

Отдельно подчеркивается необходимость учета развития экологического туризма при формировании инфраструктурных решений.

Приказ вводится в действие с 5 июня 2026 года.

