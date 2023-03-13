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Правила присуждения Президентской литературной премии изменили в Казахстане

13 Марта 2023, 21:03
Правила присуждения Президентской литературной премии изменили в Казахстане Фото: Shutterstock

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В правила присуждения специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов внесли изменения. Теперь на нее смогут претендовать лица до 35 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление Правительства размещено на портале «Открытые НПА».

«На соискание Президентской премии претендуют молодые писатели и поэты, являющиеся гражданами Республики Казахстан, в возрасте от 18 до 35 лет на момент окончания приема заявок, имеющие произведения, ранее не участвовавшие в международных и национальных конкурсах, обладающие творческим потенциалом для развития казахстанской литературы», - отмечено в документе.

Ранее на эту премию могли претендовать лишь лица в возрасте от 18 до 29 лет.

Для участие в конкурсе молодые писатели и поэты направляют в уполномоченный орган в срок до 30 июня календарного года следующие документы в бумажном и электронном виде:

1) заявку на соискание Президентской премии по форме согласно приложению 1 к настоящим правилам;

2) копию удостоверения личности кандидата;

3) творческую характеристику на кандидата Президентской премии от Союза писателей Казахстана;

4) копии статей, публикаций кандидата или о кандидате Президентской премии (при наличии);

5) копию справки о наличии банковского счета в банках второго уровня;

6) иные подтверждающие материалы о достижениях кандидата (при наличии).


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