Правила прикрепления к поликлинике для иностранцев изменили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 сентября стартует ежегодная кампания по свободному прикреплению к организациям первичной медико-санитарной помощи. В этом году правила прикрепления изменились для иностранцев и трудовых мигрантов, теперь у них должен быть договор добровольного медицинского страхования. Новые правила вступают в действие с 15 августа этого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по г. Нур-Султан НАО «Фонд социального медицинского страхования».

По информации фонда, в порядок прикрепления к медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, внесены изменения. Они коснутся исключительно иностранных граждан и трудовых мигрантов.

Согласно новым правилам, прикрепление к поликлинике иностранных лиц без гражданства, временно пребывающих на территории страны, или ищущих убежище, осуществляется на основании договора добровольного медицинского страхования (ДМС) и только на срок его действия. После чего они автоматически открепляются от медорганизации.

Трудовым мигрантам из государств-членов ЕАЭС необходимо также обязательно иметь добровольную медицинскую страховку на услуги ПМСП.

Заявление на прикрепление предоставляется в произвольной форме на казахском или русском языке с приложением документа, удостоверяющего личность, или заграничного паспорта. Заявителю необходимо лично обратиться с заявлением в медорганизацию, либо за него это должны сделать представители страховой организации, с которой он заключил договор добровольного медстрахования. Прикрепляться можно к медорганизациям – поставщикам Фонда социального медицинского страхования и/или имеющим медицинские информационные системы, интегрированные с информационными системами Минздрава.

Важно отметить, что иностранцы и члены их семей, временно пребывающие на территории РК, пользуются правами и несут обязанности в системе ОСМС наравне с казахстанскими гражданами (п. 2 ст. 3 Закона РК «Об обязательном социальном медицинском страховании»).

Для граждан РК, кандасов и иностранцев, постоянно проживающих на территории РК, порядок прикрепления остается прежним.

Как прикрепиться?

Первый способ (для всех).

Прикрепление через веб-портал электронного правительства www.egov.kz. В разделе «Здравоохранение» необходимо выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Нужно подать заявление в медорганизацию, заполнив поля. Сведения о пациенте поликлиника получает автоматически из государственных информационных систем. При положительном ответе гражданину выдается уведомление о прикреплении в виде электронного документа, подписанного ЭЦП медорганизации.

Второй способ (для отдельных категорий населения).

Прикрепление производится при непосредственном обращении в поликлинику с заявлением произвольной формы и документом, удостоверяющим личность. Этот способ доступен только пенсионерам, инвалидам, опекунам, назначенным по закону инвалиду с детства, также опекунам или попечителям, патронатным воспитателям, осужденным, отбывающим наказание в колониях, студентам, военнослужащим срочной службы, детям, родившимся в иностранных государствах, и людям, которые оформляют прикрепление по доверенности.

Когда прикрепляться?

Ежегодно с 15 сентября по 15 ноября в Казахстане проводится кампания по свободному прикреплению населения к медицинским организациям ПМСП. Чтобы не остаться без доступа к медицинской помощи, рекомендуется проверить статус прикрепления непосредственно в поликлинике по месту жительства или на веб-портале электронного правительства посредством ЭЦП. При прикреплении или переприкреплении поликлинику рекомендуется выбирать в непосредственной близости к месту проживания, чтобы при необходимости участковый врач смог посещать пациента на дому. Это особенно важно в условиях пандемии.

«Прикрепившись к организации ПМСП в период кампании, граждане начнут получать медицинскую помощь в ней только с 1 января 2022 года. То есть, до 31 декабря этого года граждане продолжат обслуживаться в поликлинике, к которой были прикреплены ранее», – пояснили в столичном филиале Фонда социального медицинского страхования.

Кампания по прикреплению проводится только среди медицинских организаций, зарегистрированных в Базе данных субъектов здравоохранения и претендующих на оказание медицинских услуг по ГОБМП и ОСМС. Ознакомиться со списком доступных для прикрепления поликлиник можно на сайте Фонда www.fms.kz в разделе «Выбрать поликлинику».

Отметим, по городу Нур-Султану cреди поставщиков медуслуг ФСМС 36 медорганизаций оказывают первичную медико-санитарную помощь. Из них 18 – государственные, остальные – частные.