Правила предоставления грантов на коммерциализацию научных проектов поменяют в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане намерены увеличить финансирование грантов по коммерциализации научной деятельности. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Текущем году выделено 17,9 млрд тенге, а в следующие годы будет выделено 25-29 млрд тенге. То есть будет выделено (в целом по трехгодичной программе) свыше 60 млрд тенге на гранты по коммерциализации», - сообщил Саясат Нурбек.

Вместе с тем, министр добавил, что реализация грантов требует тщательного контроля.

«Поэтому сейчас изменяются правила предоставления грантов на коммерциализацию. То есть все условия пересматриваются. Здесь основная проблема - это то, что наши ученые еще не полностью понимают предпринимательские принципы», - пояснил Саясат Нурбек.

Теперь, по словам министра, работа будет проводиться в тесном взаимодействии с частным бизнесом.

По данным ведомства, в разрезе регионов большую активность в коммерциализации научных проектов проявляют ученые таких городов, как: Алматы, Астана и Караганда. Отмечается отсутствие проектов коммерциализации у Актюбинской и Атырауской областей.