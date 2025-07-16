Правила поступления в вузы обновили в Казахстане

В документе говорится, что для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или зачисления на платное обучение допускаются лица, имеющие общее среднее, техническое и профессиональное или послесреднее образование, за исключением поступающих по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам:

в национальные ОВПО (организации высшего и послевузовского образования) — не менее 65 баллов, а по области образования «Педагогические науки» — не менее 75 баллов, по области образования «Здравоохранение» — не менее 70 баллов, по областям образования «Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринария» − не менее 50 баллов, по направлению подготовки «Право» — не менее 75 баллов;

во вновь созданные в текущем календарном году национальные ОВПО, и получившие лицензию или приложение к лицензии на занятие образовательной деятельностью — не менее 50 баллов, а по области образования «Педагогические науки» — не менее 75 баллов, по области образования «Здравоохранение» — не менее 70 баллов, по направлению подготовки «Право» — не менее 75 баллов;

в другие ОВПО — не менее 50 баллов, а по области «Педагогические науки» — не менее 75 баллов, по области образования «Здравоохранение» — не менее 70 баллов, по направлению подготовки «Право» — не менее 75 баллов.

При этом по Истории Казахстана и двум профильным предметам ЕНТ и творческому экзамену необходимо набрать не менее 5-ти баллов, а предметам Грамотности чтения и Математической грамотности не менее 3-х баллов.

— Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта высшего образования за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения допускаются лица, имеющие техническое и профессиональное, послесреднее образование, прошедшие ЕНТ и набравшие по его результатам не менее 25 баллов и по области образования «Педагогические науки» — не менее 35 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по каждой дисциплине ЕНТ и творческому экзамену, — говорится в приказе.

При подаче на образовательный грант (республиканский или местный бюджет) с результатами ЕНТ в электронном формате абитуриент может участвовать с одним из двух результатов, при условии набора необходимого количества баллов.

При этом требования, указанные выше, не распространяются на лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК.

Абитуриенты подают заявление на участие в дополнительном экзамене в выбранные вузы (ОВПО) согласно установленным проходным баллам.

Зачисление возможно при успешной сдаче экзамена или достижении проходного балла, установленного вузом.

Такие вузы и их филиалы разрабатывают и утверждают собственные правила приема.

Граждане РК и этнические казахи без гражданства, имеющие техническое, послесреднее или высшее образование, могут поступать на программы высшего образования со сокращённым сроком обучения.

Прием в ОВПО лиц, имеющих техническое и профессиональное или послесреднее образование с квалификацией «специалист среднего звена» или «прикладной бакалавр» по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, поступающих на платное обучение, осуществляется приемными комиссиями ОВПО.

Прием осуществляют приёмные комиссии вузов.

С 1 октября 2025 года вводятся в действие:

Граждане с общим средним образованием, прошедшие срочную службу, могут поступать на платное обучение в вузы в течение двух лет после службы. Поступление — по результатам собеседования, проводимого вузаами в течение года (кроме педагогических специальностей). Зачисление — за 5 дней до начала следующего учебного периода.

Иностранцы, поступающие по квоте на образовательный грант в международные и зарубежные вузы (созданные по международным соглашениям), проходят приём напрямую через эти вузы.

Иностранцы, поступающие на платное обучение в вузы, проходят собеседование в течение года. Зачисление — за 5 дней до начала следующего учебного периода.

Иностранцы, поступающие на обучение на английском языке по специальностям в области здравоохранения (по гранту или на платной основе), принимаются по результатам собеседования, но только при наличии сертификата, подтверждающего знание английского языка:

International English Language Tests System Academic) (IELTS Academic), пороговый балл — не менее 5.0;

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT), пороговый балл — не менее 35 баллов;

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP), пороговый балл — не менее 417;

TOEIC (Test of English for International Communication), пороговый балл — не менее 550; Duolingo English Test, пороговый балл — не менее 80.

При этом прием иностранных граждан на основе образовательного гранта и на платной основе осуществляется ОВПО, прошедших аккредитацию.

Для проведения специальных и творческих экзаменов в вузе создаётся экзаменационная комиссия — по решению руководителя или его заместителя.

В комиссию входят преподаватели вуза, представители общественных организаций и СМИ.

При проведении творческих экзаменов по направлениям «Искусство» и «Подготовка учителей общего профиля» дополнительно включаются специалисты с профильным образованием, рекомендованные местными органами в сфере культуры и спорта.

В вузах, подведомственных органу в сфере культуры, в комиссию также могут входить представители других вузов, СМИ, общественных организаций или работодатели. На каждом творческом экзамене должны присутствовать минимум два таких представителя.

В состав экзаменационной комиссии не входят члены апелляционной комиссии.

Экзаменационная комиссия состоит из нечетного количества, и большинством голосов из числа членов экзаменационной комиссии избирается председатель экзаменационной комиссии. Решение экзаменационной комиссии считается правомочным, если на заседании присутствуют не менее двух третей ее состава. Решение экзаменационной комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих на экзамене. При равенстве голосов голос председателя экзаменационной комиссии является решающим.

Прием заявлений от поступающих для сдачи творческого экзамена осуществляется в ОВПО с 20 июня по 10 августа календарного года.

Творческий экзамен проводится с 7 июля по 15 августа календарного года.

Прием заявлений от поступающих в ОВПО, находящихся в ведении уполномоченного органа в области культуры, для сдачи творческого экзамена осуществляется в ОВПО:

с 20 июня по 6 июля календарного года;

с 12 по 19 августа календарного года (для поступающих на платной основе).

Творческий экзамен проводится:

⁠с 7 по 15 июля календарного года;

с 20 по 23 августа календарного года (для поступающих на платной основе).

Лица, поступающие на группу образовательных программ высшего образования, требующих творческой подготовки за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета, сдают творческие экзамены в выбранных ими ОВПО, за исключением поступающих в ОВПО на платной основе.

Отмечается, что для лиц, имеющих общее среднее или техническое и профессиональное, послесреднее образование, поступающих на группу образовательных программ высшего образования, требующих творческой подготовки, за исключением лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, учитываются баллы по истории Казахстана, грамотности чтения (язык обучения).

Для лиц, поступающих на группу образовательных программ высшего образования, требующих творческой подготовки по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, учитываются баллы по специальной дисциплине.

Поступающие в вузы по областям образования «Педагогические науки» и «Здравоохранение» сдают один специальный экзамен, проводимый приемными комиссиями.

Лица с профессиональным образованием, не имеющие педагогического образования, впервые приступающие к профессиональной деятельности педагога по соответствующему профилю, для прохождения педагогической переподготовки на базе ОВПО сдают специальный экзамен.

Программа, сроки, форма и организация проведения специального экзамена по педагогической переподготовке определяются ОВПО самостоятельно.

Для лиц, поступающих в ОВПО по областям образования «Педагогические науки» и «Здравоохранение», учитываются баллы по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения (язык обучения), двум профильным предметам.

Для лиц, поступающих в ОВПО по областям образования «Педагогические науки» и «Здравоохранение» по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающих сокращенные сроки обучения, учитываются баллы по общепрофессиональной и специальной дисциплинам за исключением поступающих в ОВПО на платной основе.

Также вводится в действие с 1 октября 2025 года норма, предусматривающая:

— Лица, имеющие общее среднее, техническое и профессиональное или послесреднее образование, за исключением поступающих по области образования «Педагогические науки» и «Здравоохранение», по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающие сокращенные сроки обучения, не набравшие пороговый балл (по результатам ЕНТ), с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ зачисляются в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, — говорится в документе.

Причем до завершения первого учебного года данные лица повторно сдают ЕНТ в установленные сроки в соответствии с Правилами проведения единого национального тестирования.

Лица, повторно не набравшие пороговый балл по результатам ЕНТ, сдаваемого по завершении первого учебного года, подлежат отчислению из ОВПО.

Кроме того, говорится, что лица, имеющие общее среднее или техническое и профессиональное, послесреднее образование текущего года, сдавшие ЕНТ в установленные сроки и набравшие пороговый балл, подают заявление на имя руководителя ОВПО или лица, исполняющего его обязанности о зачислении в вуз на платной основе до получения документа об общем среднем или техническом и профессиональном, послесреднем образовании.

Поступление в магистратуру и докторантуру

Прием лиц в магистратуру, докторантуру, в том числе по целевой подготовке, резидентуру организаций образования в области здравоохранения, ОВПО и научных организаций осуществляется на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (КТ) или вступительных экзаменов.

Прием иностранцев в магистратуру, докторантуру и резидентуру осуществляется на платной основе. Получение иностранцами на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом бесплатного послевузовского образования определяется международными договорами РК, за исключением стипендиальной программы по программам магистратуры.

Прием лиц, отслуживших срочную воинскую службу, в профильную магистратуру на платной основе в течение трех лет после прохождения срочной воинской службы осуществляется без вступительных экзаменов, по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями ОВПО в течение календарного года. При этом зачисление граждан, отслуживших срочную воинскую службу, осуществляется в соответствии с академическим календарем за пять дней до начала следующего академического периода.

Правила приема в международные и иностранные учебные заведения в РК или их филиалы, созданные по решению уполномоченного органа в области науки и высшего образования, разрабатываются и утверждаются ОВПО самостоятельно.

Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, проходят процедуру признания документов об образовании в установленном законодательством порядке после зачисления лиц в течение первого академического периода обучения.

Документы на иностранном языке предоставляются с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык.

Прием заявлений от поступающих в магистратуру в ОВПО проводится приемными комиссиями ОВПО или через информационную систему НЦТ в следующие сроки:

с 1 июня по 8 июля календарного года;

с 28 октября по 10 ноября календарного года.

Лицам, имеющим международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком IELTS (International English Language Tests System, TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-based test, DSH (Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang, TestDaF-Prufung, TFI (Test de Franзais International, Diplome d’Etudes en Langue franзaise, DALF (Diplome Approfondi de Langue franзaise), TCF (Test de connaissance du franзais), и международные сертификаты о сдаче стандартизированного теста GRE (Graduate Record Examinations, необходимо внести данные сертификата при подаче заявления для участия в КТ в электронном формате и в конкурсе.

Перевод баллов указанных выше сертификатов осуществляется после подачи заявления для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или при зачислении в ОВПО на платной основе согласно приложениям 1-2, 2, 3 к настоящим Типовым правилам.

Вступительный экзамен по арабскому языку и творческие экзамены для поступающих в магистратуру проводятся в ОВПО в следующие сроки:

с 16 по 25 июля календарного года;

с 21 по 28 ноября календарного года.

Прием заявлений, поступающих в резидентуру организаций образования в области здравоохранения, а также ОВПО проводится приемными комиссиями ОВПО с 3 по 25 июля календарного года. Вступительные экзамены в резидентуру проводятся с 8 по 16 августа календарного года.

Прием заявлений, поступающих на сокращенные программы резидентуры организаций образования или организациями науки в области здравоохранения, проводится приемными комиссиями в течение календарного года по индивидуальному плану обучения и только на платной основе.

Прием заявлений, поступающих в докторантуру в ОВПО, проводится приемными комиссиями ОВПО и через информационную систему НЦТ в следующие сроки:

с 3 июля до 3 августа календарного года;

с 28 октября по 10 ноября календарного года.

Лицам, имеющим сертификат международного стандартизированного теста GRE (Graduate Record Examinations, при подаче заявления для участия во вступительном экзамене необходимо внести данные сертификата.

Перевод баллов указанного сертификата в баллы вступительного экзамена осуществляется при подаче заявления для участия в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта или при зачислении в ОВПО на платной основе.

При подаче заявления для участия в дополнительном тестировании или вступительном экзамене, лица с инвалидностью с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата при предъявлении документа об установлении инвалидности дополнительно указывают о необходимости предоставления помощника, не являющегося преподавателем дисциплин, сдаваемых в рамках вступительного экзамена.

Конвертация баллов международного сертификата о сдаче стандартизированного теста GRE (Graduate Record Examinations в баллы КТ по отдельным блокам не осуществляется.

Вступительные экзамены по группам образовательных программ в докторантуру проводятся в следующие сроки:

с 4 до 20 августа календарного года;

с 19 ноября по 11 декабря календарного года.

При подаче документов поступающий указывает один ОВПО и одну группу образовательных программ.

Лица, поступающие в докторантуру, подают следующий пакет документов:

заявление в произвольной форме;

документ об образовании (подлинник, при подаче документов в приемную комиссию);

документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации личности);

официальный сертификат о сдаче экзамена по государственному языку (КАЗТЕСТ), выданный НЦТ, за исключением иностранных граждан;

сертификат, подтверждающий владение иностранным языком.

Для лиц, поступающих в докторантуру по программе докторов философии (PhD), по владению английским языком:

International English Language Tests System Academic (IELTS Academic), пороговый балл — не менее 5.0;

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT), пороговый балл — не менее 35 баллов;

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP), пороговый балл — не менее 417;

TOEIC (Test of English for International Communication, пороговый балл — не менее 550;

Duolingo English Test, пороговый балл — не менее 80;

по владению немецким языком:

Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang Niveau В1 (DSH, Niveau В1) — не ниже уровня В1;

TestDaF-Prufung Niveau В1 (TDF Niveau В1) — не ниже уровня В1;

по владению французским языком:⁠

Test de Français International (TFI) — не ниже уровня В1 по секциям чтения и аудирования;

Diplome d’Etudes en Langue français (DELF) — не ниже уровня B1;

Diplome Approfondi de Langue français (DALF) — не ниже уровня B1;

Test de connaissance du français (TCF) — не ниже уровня В1;

для лиц, поступающих в докторантуру по программе докторов по профилю, в том числе по программам индустриального PhD, по владению английским языком:

International English Language Tests System Academic (IELTS Academic);

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT);

Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP);

TOEIC (Test of English for International Communication);

Duolingo English Test (Дуолинго Инглиш тест);

по владению немецким языком:

Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH);

TestDaF-Prufung (TDF);

по владению французским языком:

Test de Français International (TFI);

Diplome d’Etudes en Langue français (DELF);

Diplome Approfondi de Langue français (DALF);

Test de connaissance du français (TCF);

Также необходимо представить:

медицинскую справку по форме 075/у в электронном формате. В случаях осуществления ограничительных мероприятий, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на определенной территории предоставляют непосредственно в организации образования медицинскую справку по мере снятия данных мероприятий.

шесть фотографий размером 3×4 сантиметра;

документ, подтверждающий трудовую деятельность, за исключением иностранных граждан;

список научных публикаций за последние три календарных года (при наличии), план проведения исследования и эссе;

результаты предварительного отбора (по области образования «Здравоохранение»).

При этом предоставляется сертификат со сроком действия на период зачисления в ОВПО.

Лица, имеющие сертификат Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (TOEFL ITP), сдают дополнительное тестирование на знание английского языка до начала вступительного экзамена в докторантуру.

Количество тестовых заданий дополнительного тестирования составляет 100 вопросов. Максимальное количество баллов составляет 100 баллов.

Дополнительное тестирование оценивается в форме — «допуск» или «недопуск». Для получения оценки «допуск» необходимо набрать не менее 75 баллов.

Дополнительное тестирование проводится НЦТ в организациях, определенных уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Дата, время и место сдачи дополнительного тестирования доводятся до сведения поступающих через их личный кабинет.

Результаты дополнительного тестирования отображаются на экране компьютера после завершения дополнительного тестирования.

По результатам дополнительного тестирования выдается электронный сертификат, который публикуется и подтверждается на сайте НЦТ и направляется в личный кабинет поступающего.

Сертификат дополнительного тестирования, проведенного в период с 4 по 20 августа, действителен до 1 октября текущего календарного года.

Сертификат дополнительного тестирования, проведенного в период с 18 ноября по 11 декабря, действителен до 1 марта следующего календарного года.

При предоставлении неполного перечня документов, указанных в настоящем пункте, приемная комиссия не принимает документы от поступающих.

Зачисление в магистратуру и докторантуру проводится в следующие сроки:

с 15 до 28 августа календарного года;

с 26 декабря до 10 января календарного года.

Пересдача дополнительного тестирования или вступительного экзамена в период их сдачи не допускается.

Приказ вводится в действие с 21 июля 2025 года.

Ранее мы писали, что 210 тысяч казахстанских абитуриентов сдали ЕНТ.