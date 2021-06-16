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    16:57, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Правила подушевого финансирования кружков и секций приняты в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане приняты правила подушевого финансирования посещения детьми творческих кружков и спортивных секций. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Разработаны и приняты соответствующие нормативно-правовые акты – методика и правила подушевого финансирования, правила размещения государственного творческого и спортивного заказа и правила определения рейтинга творческих кружков и спортивных секций», - сказал Ерлан Кожагапанов.

    Данные документы, по словам вице-министра, прошли государственную регистрацию в министерстве юстиции РК и утверждены приказом министра культуры и спорта РК.

    «Реализация государственного творческого и спортивного заказа запущена с 1 мая 2021 года. Финансирование обеспечено за счет местных бюджетов. Внедрение госзаказа позволит обеспечить дополнительное посещение 82 241 детям и подросткам в возрасте 4-18 лет

    на бесплатной основе, из них кружками – 30 172 человек, секциями – 52 069 человек», - уточнил Ерлан Кожагапанов.

    Вице-министр добавил, что эта мера создаст благоприятные условия для увеличения количества занимающихся в творческих кружках и спортивных секциях, а также активизирует бизнес-сообщество и профильные организации в развитии соответствующей инфраструктуры и дополнительных рабочих мест.



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