Правила по выплате пенсионных взносов планируют изменить в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты РК опубликовало постановление Правительства, которым вносятся изменения и дополнения в правила по выплате обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

– Внесение поправок в Правила по ОПВ, ОППВ, ОПВР связано с переходом с 1 июля 2024 года на международный стандарт финансовых сообщений ISO 20022, предусматривающий передачу платежных сообщений в международном формате МХ, который не предусматривает проведение списочных (реестровых) платежей, – указано в постановлении.

Вместе с тем, предлагается сохранить порядок представления агентами платежного поручения и списков физических лиц, в чью пользу перечисляются обязательные пенсионные взносы.

Кроме того, предусмотрен порядок действий и сроки для перечисления обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в ЕНПФ в случае обнаружения ошибок при перечислении ОППВ, а также уплаты пени и взыскания задолженности при несвоевременном перечислении ОППВ в ЕНПФ.

– Действия физических лиц, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, агентов, государственной корпорации, банка и ЕНПФ в случае обнаружения ошибок при перечислении обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также уплата пени и взыскание задолженности при несвоевременном перечислении обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ производятся в порядке и сроки, предусмотренные параграфом 1 настоящей главы для перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ, – отмечается в документе.

Правила по обязательным пенсионным взносам работодателя исключают понятия «агент по уплате ОПВР за физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера». Так, согласно Социальному кодексу, уплата обязательных пенсионных взносов работодателя с доходов, полученных по договорам ГПХ, не предусмотрена.

Законопроект уточняет перечень видов выплат и доходов, которые не являются объектом для исчисления и уплаты ОПВР.

Планируется, что постановление будет введено в действие с 1 июля 2024 года.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 13 мая 2024 года.