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    14:45, 16 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Правила по работе нестационарных пунктов питания примут в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с представителями бизнеса, отраслевых ассоциаций и НПП «Атамекен» сообщил, что в мегаполисе примут общие правила работы нестационарных пунктов питания. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Жилищная комиссия, в состав которой входят сотрудники акимата и жители, приходит и жалуется на нас, говорит о необходимости предоставления документов. Они запрещают нам работать, ссылаясь на жалобы граждан на летние столики», - задал вопрос акиму представитель Ассоциации рестораторов Алматы.

    «Жалобы от жителей идут. Чтобы справедливо урегулировать вопрос, мы примем общие правила работы нестационарных пунктов питания (Фудтрак, летние кафе). Должны быть документы с четким описанием: количество столов, режим работы и так далее. Дам поручение, чтобы до конца октября правила были готовы к утверждению. После их принятия рестораторам и ассоциации будет комфортнее работать», - ответил Е.Досаев.


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    Алматы
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