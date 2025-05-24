Правила перевозки детей в поездах напомнили казахстанцам

Родителям разрешается бесплатно провозить одного ребенка в возрасте до 7 лет, если он не занимает отдельное место. Для занятия отдельного места необходимо приобрести детский билет. Если семья путешествует с несколькими детьми не старше 7 лет, то один взрослый может бесплатно провезти только одного ребёнка, на остальных детей приобретаются детские билеты.

Дети от 7 до 15 лет допускаются к проезду по детским билетам. Стоимость детского билета составляет 50% от стоимости билета для взрослого.

Для детей с 15 лет приобретается взрослый билет. Они могут путешествовать самостоятельно, но при этом должны иметь нотариально заверенное письменное согласие от своего законного представителя.

Для межгосударственных перевозок действуют следующие правила: дети до 5 лет могут ездить бесплатно без предоставления места; дети от 5 до 10 лет путешествуют по детскому тарифу; дети от 10 до 15 лет внутри Казахстана оплачивают 50% от полной стоимости билета, а на территории других государств — по полному тарифу.

Если ребенок путешествует в сопровождении родителей, то при покупке билета и посадке в поезд необходимо предъявить свидетельство о рождении или паспорт ребенка. Если ребенок сопровождается не законным представителем, то при посадке в поезд необходимо предоставить нотариально заверенное разрешение от обоих родителей.

Нацперевозчик также настоятельно рекомендует соблюдать правила безопасности и следить за детьми, чтобы они всегда находились под присмотром взрослых.