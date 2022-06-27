27 Июня 2022 22:05

Правила озеленения городов и сел изменят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области изменят правила содержания и защиты зеленых насаждений на территории городов и населенных пунктов. Соответствующий проект постановления размещен на сайте открытых нормативно-правовых актов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наибольший интерес представляют предлагаемые меры по защите зеленых насаждений. Согласно проекту постановления, все растения в городах и селах подлежат учету. Зеленые насаждения, его прошедшие, занесут в реестр. Уполномоченный орган должен разработать дендрологический план с привлечением организаций, оказывающих услуги дендрологических обследований, имеющих в своем составе экологов или дендрологов. Составляется он один раз в пять лет.

Большая часть правил касается правил вырубки, пересадки и посадки деревьев и кустарников.

По правилам, пересадка зеленых насаждений осуществляется в течение года с комом земли с соблюдением необходимых мер по их сохранению, защите и интенсивному уходу.

Строительные компании во время работ должны выполнить ряд мер, чтобы не повредить и не уничтожить насаждения, вплоть до сооружения индивидуальной защиты, которая обеспечит сохранение ствола и кроны дерева. При асфальтировании, мощении, покрытии тротуаров и проездов плиткой оставляют вокруг дерева приствольный круг диаметром не менее 1,2 м.

Если планируется кронирование или вырубка сухостоя, то не менее чем за три рабочих дня производится согласование сроков выполнения работ с собственниками инженерных сетей, оповещается население, предприятия и организации с указанием места, времени и продолжительности работ.

Вырубка деревьев осуществляется по разрешению уполномоченного органа в соответствии с действующим законодательством, с предварительным выездом специалиста на место вырубки для точного определения количественного, породного состава, состояния и месторасположения насаждений. Срубленные деревья придется компенсировать в 10-кратном размере. Саженцы лиственных пород должны быть высотой не менее 2,5 м с комом, хвойных - не менее 2 м с комом.

Компенсационная посадка в 10-кратном размере предусмотрена в том случае, если при пересадке деревьев они не прижились, в 5-кратном – при механическом повреждении или уничтожении в результате ДТП.

«В соответствии с гарантийным письмом физические и юридические лица в течение трех лет (период приживаемости саженца дерева) с момента компенсационной посадки проводят мероприятия по содержанию и защите саженцев… По истечении трех лет составляют совместно с уполномоченным органом акт приживаемости зеленых насаждений и передают на баланс местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы для дальнейшего содержания», - говорится в проекте постановления.

Если деревья погибли, высаживают повторно и в течение трех лет ухаживают за ними.

Разработчики документа отметили, что правила не распространяются на зеленые насаждения, произрастающие на участках государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территориях республиканского и местного значения, территориях индивидуального жилого дома и личного подсобного хозяйства, на дачных участках.

Проект постановления будет находиться на обсуждении до 7 июля.