Правила отработки для выпускников программы «Болашак» планируют изменить в РК

19 Января 2023, 14:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сайте «Открытые НПА» опубликованы предлагаемые изменения в правила предоставления отсрочки исполнения обязательств для стипендиатов программы «Болашак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В опубликованном проекте приказа правила дополняются подпунктами 5, 6, 7 и 8. Таким образом, вопрос о предоставлении стипендиату отсрочки исполнения обязательств по осуществлению отработки будет выноситься на рассмотрение комиссии в следующих случаях:

1) лечения заболевания, препятствующего осуществлению трудовой деятельности;

2) сопровождения супруга или супруги, обучающихся за рубежом;

3) сопровождения супруга или супруги, являющихся государственными или военнослужащими, и направленными на временную работу или прохождение службы за рубежом;

4) беременности, а также при наличии на воспитании ребенка (детей) в возрасте до трех лет;

5) продолжения академического обучения по программе докторантуры, за исключением обучения в рамках программы «Болашак» в соответствие с пунктом 8 Правил отбора;

6) прохождения производственной стажировки при завершении Стипендиатом академического обучения за рубежом в текущем году в организациях, входящих в мировые рейтинги лучших организаций мира («Fortune Global 500», «Forbes Global 2000», «Forbes Top 100 Digital Companies»), согласно последним публикациям рейтингов на момент обращения Стипендиата о предоставлении отсрочки исполнения обязательств по отработке не более 12 месяцев;

7) международных организациях Организации Объединенных Наций, находящихся за пределами Республики Казахстан не более 12 месяцев;

8) прохождения постдокторантуры по полученной специальности сроком не более 12 месяцев.

«Отсрочка исполнения обязательств по осуществлению отработки предоставляется однократно в случаях, указанных в подпунктах 5, 6, 7 и 8 настоящего пункта правил», - говорится в документе.

Проект приказа будет на публичном обсуждении до 25 января 2023 года.