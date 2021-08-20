Правила отправки на карантин школ или классов пояснили в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Алгоритм отправки класса на карантин пояснили в Минздраве. Об этом на онлайн брифинге в СЦК подробно рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правила отправки на карантин школ или классов будут установлены постановлением Главного государственного санитарного врача. Они будут едины по всей стране. Что касается классов, если мы говорим о том, что кабинетная система будет отменена, то каждый класс будет находиться в одном кабинете. Соответственно дети находятся в одном кабинете длительное время, они попадают под понятие «близкий контакт», - прокомментировала Айжан Есмагамбетова.

На брифинге она пояснила, что означает понятие «близкий контакт».

«Близкий контакт – значит все, кто будет контактировать в классе, где будет один заразившийся, то весь класс уйдет на карантин на 14 дней», - отметила она.

По ее словам, определяются подходы по тому, как закрывать школы: в целом или посменно.

«То есть, у нас есть опыт по гриппу. Если на 20% школа поражена, то школа уходит на карантин. Сегодня мы пытаемся эти подходы применить. Но класс даже при одном случае коронавируса будет уходить на карантин. Очень важно, будет ли это зависеть от того, сколько детей заболело в один инкубационный период, в разные инкубационные периоды», - отметила она.