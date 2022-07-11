11 Июля 2022 17:01

Правила отлова собак изменят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области подготовили новые правила отлова, временного содержания и умерщвления животных. Соответствующий проект постановления размещен на сайте открытых нормативно-правовых актов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно предлагаемым правилам, отловом, транспортировкой, временным содержанием и умерщвлением безнадзорных животных должна заниматься специальная служба.

Важным пунктом является требование к гуманным способам отлова собак. Не допускается отлов животных в присутствии детей, за исключением случаев, когда есть реальная угроза жизни или здоровью человека.

Владельцы животных должны знать, что их питомец может оказаться пойманным службой, если находится в общественном месте без присмотра. Список этих мест довольно обширный: улицы, дворы, парки, скверы, заброшенные здания, окраины города, дачи и прочее.

Отловленных животных будут регистрировать в базе данных и размещать в пункте временного содержания или передавать в приюты. Правилами предусмотрены требования к оснащению пунктов передержки, вплоть до кратности кормлений и размеров помещения.

Одна из самых спорных и чувствительных тем – умерщвление животных. В правилах четко указано, что оно возможно только в отношении животных, напавших на людей, или неизлечимо больных. При этом должен использоваться только медикаментозный способ (эвтаназия). Регулирование численности бродячих животных путем умерщвления любыми способами, включая использование ядов, химических препаратов, не допускается.

«За нарушение настоящих правил виновные лица несут ответственность в соответствии с Кодексом «Об административных правонарушениях», - говорится в проекте.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 15 июля.

Как сообщалось ранее, в регионе примут новые правила выгула и содержания домашних животных.