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Правила осуществления госзакупок претерпят изменения в РК

15 Февраля 2023, 19:51
Правила осуществления госзакупок претерпят изменения в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о планах по внесению изменений в Правила осуществления госзакупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Закону «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам предъявляется квалификационное требование в части наличия опыта работы. Требование по наличию опыта работы устанавливается в соответствии с Правилами осуществления государственных закупок (далее – Правила)», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Вместе с тем, по его словам, к конкурсным ценовым предложениям потенциальных поставщиков за наличие опыта работы применяются условные скидки.

«При этом законодательством о государственных закупках вопросы учета опыта работы потенциального поставщика, полученного в результате реорганизации, не регламентированы. В этой связи, в настоящее время в целях регламентации рассмотрения заявок потенциальных поставщиков, имеющих опыт работы, полученных в результате реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Правительством совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и бизнес-сообществом разрабатываются поправки в вышеназванные Правила по урегулированию расчета опыта работы поставщиков», - добавил Премьер.


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