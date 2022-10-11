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    22:11, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Правила оснащения баз нефтепродуктов приборами учета утверждают в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется принять приказ «Об утверждении Правил и требований по оснащению производственных объектов баз нефтепродуктов контрольными приборами учета» (далее – Правила), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан.

    В июле 2022 года для обеспечения автоматизированного мониторинга запасов нефтепродуктов на внутреннем рынке страны внесены поправки в Закон РК «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» по обязательности оснащения резервуаров баз нефтепродуктов приборами учета.

    В целях реализации вышеуказанной нормы Министерством разработаны Правила, которые определяют порядок и требования по оснащению производственных объектов баз нефтепродуктов контрольными приборами учета.

    Оснащение производственных объектов баз нефтепродуктов контрольными приборами учета послужит инструментом для принятия решений по распределению горюче-смазочных материалов на нефтебазах в адрес местных автозаправочных станций, так как посредством контрольных приборов учета будет осуществляться мониторинг объемов нефтепродуктов в режиме реального времени.

    Проект Приказа «Об утверждении Правил и требований по оснащению производственных объектов баз нефтепродуктов контрольными приборами учета» опубликован на сайте Министерства энергетики Республики Казахстан, а также доступен на портале «Открытые НПА» для онлайн-обсуждения до 17 октября 2022 года.


    Фото: gov.kz




    Теги:
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