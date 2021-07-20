+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Правила определения страны происхождения промтоваров для госзакупок изменили в ЕАЭС

20 Июля 2021 14:43
Поделиться:
Правила определения страны происхождения промтоваров для госзакупок изменили в ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Совета Евразийской экономической комиссии внесены изменения в Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных закупок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Новости по теме
В ЕАЭС создается единый рынок ветеринарных препаратов
ЕАЭС запускает проект «Цифровое техническое регулирование» Стандарты – эсперанто экономики

В соответствии с поручением Евразийского межправительственного совета от 4 декабря 2020 года № 18 Комиссия по итогам работы с уполномоченными органами и бизнесом государств Евразийского экономического союза приняла условия производства по товарам отрасли «автомобилестроение». При выполнении этих условий товар будет считаться произведенным в ЕАЭС. Условия производства предусматривают в том числе кооперационный принцип производства автокомпонентов.

Изменения также коснулись пункта 18 правил – закреплена необходимость предоставления сведений о количестве начисленных баллов за выполнение условий производства, а также указания даты окончания срока действия акта экспертизы для автоматического определения в евразийском реестре статуса реестровой записи, например, «активная запись» или «истек срок действия акта».

Помимо внесения изменений в приложение № 1 к правилам, Комиссия на основании предложений государств ЕАЭС сформировала перечень продукции, для которой в последующем будет рассмотрена возможность разработки общих условий производства (после согласования со сторонами).

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, по мере готовности новые условия производства будут вноситься на рассмотрение Совета Комиссии для их включения в приложение № 1. «Это будет определять фронт нашей совместной работы в будущем», – резюмировал министр.

Напомним, ранее решениями Совета Комиссии от 23 апреля 2021 года № 46 и от 18 мая 2021 года № 55 приложение № 1 к правилам уже дополнено условиями производства по тракторам для сельского хозяйства и двум видам свинцовых аккумуляторов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Промышленность   #Экономика   #ЕАЭС  
Поделиться:
Новости по теме
В ЕАЭС создается единый рынок ветеринарных препаратов
ЕАЭС запускает проект «Цифровое техническое регулирование»
Стандарты – эсперанто экономики
Популярное
1 Внесены изменения в постановление главного санврача Туркестанской области
2 Касым-Жомарт Токаев совершил жертвоприношение онлайн
3 Экономия на масках и приобретение фальшивых прививочных паспортов - это самообман! - Макпал Кизаева
4 Праздник Курбан айт отмечают казахстанцы
5 Ринат Джумабаев одержал сенсационную победу на Кубке мира ФИДЕ
Читайте также
Как изменились цены на скотину в связи с засухой в ряде регионов Казахстана
Аскар Мамин поручил активизировать работу по кормозаготовке
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив