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Правила оказания травматологической помощи могут изменить в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
29 Июня 2023, 17:06
Правила оказания травматологической помощи могут изменить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният выразила готовность внести изменения в правила оказания травматологической помощи населению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках панельной сессии Республиканского форума депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT, министру напомнили, что травмпункты не имеют права существовать при населенном пункте с населением меньше 150 тысяч человек.

«К примеру, в Рудном не должно быть травмпункта. Стоит вопрос об обоснованности этого стандарта», - обратились депутаты к главе Минздрава.

«Да, есть приказ. Это не значит, что нет травмпунктов и не оказывается помощь. Функцию травматологического пункта осуществляет приемный покой городских больниц. В приказе так и написано – из-за того, что население малое, нагрузки нет, приемный покой осуществляет эти услуги и идет оплата. Но если ведущие НИИ травматологии и ортопедии сейчас изучат и поддержат предложение, я готова внести изменения и дополнения и мы вместе с вами приказ об оказании травматологической помощи пересмотрим», - ответила А. Гиният.


Минздрав РК   Здравоохранение  
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